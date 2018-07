Esperan compromiso a favor de la niñez de nuevo gobierno

Organizaciones como la asociación Praxis Intercultural, Red por la Infancia y la Adolescencia, Centro Mexicano para la Filantropía buscan mantener Pacto por la Primera Infancia que cambie el modelo del infante actual

México.- Organizaciones civiles confían en que los próximos gobiernos local y federal asuman los compromisos que hicieron durante las campañas como lo fue con el Pacto por la Primera Infancia, que busca priorizar los derechos de la niñez temprana para solucionar problemáticas de impacto social.

En entrevista con Notimex, el coordinador de Desarrollo Social de la asociación Praxis Intercultural e integrante de la Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA), Camilo Salas, recordó que dicho pacto firmado por los entonces candidatos a la Presidencia de la República, recaba una serie de pendientes con el sector de la niñez y que deberán ser atendidos en la próxima administración.

“Yo creo que la gran apuesta es establecer diálogos y canales de comunicación, diálogos interinstitucionales y sectoriales para poner en la agenda pública la apuesta de cómo se están trabajado los derechos de los niños y los adolescentes”.

El Pacto por la Primera Infancia contempla garantizar el bienestar y desarrollo integral de las futuras generaciones de México; Generar un mayor retorno social y económico que incide en la productividad del país; Fomentar la escolaridad, favorecer la salud y reducir la delincuencia.

Asimismo, Camilo Salas consideró que los medios de comunicación deberán estar atentos y dar seguimiento a estos temas, y que brinde una mayor visualización de los niños y niñas. Detalló que esta apertura que se ha negado a la población infantil, deberá dejar atrás el modelo del infante como sujeto de consumo y propiciar su interacción dentro de la vida social con opiniones acerca de la nueva administración o qué piensan de las acciones de Donald Trump, por ejemplo.

“Para abordar los temas de la niñez no es importante cubrir sucesos, sino llevar a cabo procesos y ahí el enfoque de los derechos de las niñas y los niños, la perspectiva de género, la no discriminación y el no ‘adultocentrismo’ nos va a permitir trabajar en este sentido”, comentó.

Por su parte, David Ordaz, representante del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) confesó que una vez que tomen posesión los nuevos gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil buscarán que se fortalezca el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) a nivel local y federal para que se implemente de manera eficaz.

“Creo que la administración va a cumplir con estos temas. Tenemos la oportunidad no solamente desde las iniciativas ciudadanas, sino a nivel política pública, política de Estado, de generar una transformación sobre el tema de la infancia”, enfatizó.

Coincidió en que el papel de los medios de comunicación y lo que ofrezcan en sus contenidos informativos será de vital importancia, pues lamentó la nula participación que obtuvieron los niños y las niñas en el proceso electoral.

“Sin rescatar qué es lo que opinaban, en cambio los partidos y los medios permitieron que aparecieran como botargas, objetos, que fueran vistos con morbo”, expresó.

Adelantó que en los próximos meses, tanto la Cemefi como la Red por la Infancia y la Adolescencia buscarán un acercamiento con directivos de medios de comunicación, así como con periodistas para ofrecer talleres y el documento ‘La infancia en el periodismo’, una guía para el buen manejo de los temas de la niñez realizada por organizaciones, defensores de los derechos humanos e investigadores.

