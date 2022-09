Al no recibir respuesta por parte del presidente de la república para tener reunión, esperarán al cambio presidencial para resolver conflicto del agua en León

Carolina Esqueda

León.- El presidente del consejo directivo del SAPAL, Antonio Morfín Villalpando, aseguró que esperarán al cambio de gobierno para hacer valer el título de concesión que mantienen sobre la presa del Zapotillo. Esto frente a la falta de voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver el conflicto a favor de la ciudad de León.



Entre las principales líneas de acción estarán exigir la compensación del recurso que invirtió la paramunicipal para construir el acueducto. Las obras quedaron definitivamente suspendidas tras un amparo judicial interpuesto por pobladores de la zona que se verían afectados por su construcción.

“Nosotros en lo personal seguiremos insistiendo. El Zapotillo no va ahorita, pero eso no quiere decir que no vaya. Tenemos el título de concesión y dentro de dos años, llegando un gobierno federal nuevo, tendremos que ir a hacer valer lo que creemos que nos corresponde. También es importante que, si nosotros hemos invertido una cantidad, solicitemos que se nos resarza ese importe” dijo al respecto.

Inversión enorme pausada

De acuerdo con un comunicado emitido por el SAPAL en 2015, a la construcción del acueducto se le asignaron 7 mil 073 millones de pesos en 2011. Por medio de un contrato de Prestación de Servicios a la Concesionaria de Acueducto Zapotillo (CAZ), perteneciente a ABENGOA, que en 2017 renunció a la obra.

Gobierno federal no acepta reunión con gobierno de Guanajuato

Mientras el proyecto quedó cerrado para León, el fin de semana se difundió un video del presidente López Obrador con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. En él se observa la supervisión de los trabajos para concretar la presa, de la que se acordó construir una cortina de solo 80 metros para garantizarle el agua a la capital jalisciense.

Al respecto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reprochó públicamente que el presidente no le haya aceptado la reunión para presentarle su proyecto “Agua sí” para garantizarle el abasto a León, en sustitución de El Zapotillo.

El presidente del SAPAL afirmó que dependiendo de las gestiones que logre el gobernador ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrán negociar las compensaciones económicas a las que tendrá derecho la paramunicipal, por el proyecto caído.

“Habrá que ver las gestiones del gobernador, de la Comisión Estatal del Agua y de nosotros con la Conagua y con el presidente. Si se obtiene un plan en el cual se pueda ayudar a solucionar este problema, se compense una de las cantidades que invertimos acá, contra lo que nos den del otro lado” aseguró Morfín Villalpando.

