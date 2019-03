Esperan cambien pronósticos para un seco 2019

En promedio, las principales presas del estado se encuentran a la fecha 79% de su capacidad, pero se iniciaron altas temperaturas desde febrero y no ha habido lluvias, apuestan por humedad del pacífico

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En promedio, las principales presas del estado se encuentran a la fecha 79% de su capacidad en relación con el año pasado que estaban a 68%, sin embargo se augura un año seco pues no se han presentado lluvias previas, señaló Angélica Casillas Martínez.

“Tuvimos un buen año, tuvieron una buena asignación los agricultores entonces estaremos trabajando y esperemos que este año cambien estos pronósticos que traemos pero a mí no me gustó nada que empezáramos las temperaturas altas desde febrero, cero lluvias, en enero no tuvimos lluvia”.

Por ello señaló que el pronóstico de lluvias que se tiene para este año no es muy positivo, por lo que se le apuesta a los huracanes y al cambio de los vientos, “que son los que nos generan un buen de humedad y un buen de precipitaciones sobre todo los que vienen por el lado del Pacífico que son los que más nos han favorecido”.

A decir de la funcionaria estatal, en la presente temporada de calor se incrementa considerablemente el consumo de agua por habitante al día; por dar algunas cifras mencionó que el Guanajuato capital se llega a consumir 110 o 120 litros por habitante al día, mientras que en León el promedio es de 120 al igual que en Irapuato, Salamanca y Celaya, “en estos tres municipios se dispara por el tema de las temperaturas, en promedio bajamos, pero casi siempre llegamos a los 180 a nivel de media nacional”.

No obstante, dijo que a través de los programas relacionados con la Cultura del Agua se ha logrado disminuir de 204 litros por habitante al día a 175 en promedio.

AL