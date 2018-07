Esperan ayuda en comunidades afectadas por las precipitaciones

Habitantes de la comunidad La Luz y El Cuije comenzarán las labores de reconstrucción de viviendas, comprar muebles y capitalizarse, el panorama es aún muy desolador con agua en las calles y viviendas

Luz Zárate

Celaya.- Luego de días de miedo, angustia y preocupación, ahora los habitantes de la comunidad de La Luz y El Cuije comenzarán la etapa más difícil: reconstruir sus viviendas, hacerse de muebles y capitalizarse pues algunos dijeron que apenas se van reponiendo de las inundaciones de hace 13 años.

“Yo creo que esta inundación estuvo peor o será que ya soy grande, tengo a mi papá a mi cargo y pues no hay cómo, no hay dinero para comprar muebles nuevos, en mi casa el agua subió metro y medio, me quedé sin camas, sin sala, sin muebles. Aquella ocasión (en las inundaciones del 2003) también nos quedamos sin muebles, pero ahora siento más feo, nos quedamos sin nada”, comentó Edna Flores de la comunidad de La Luz.

Jacinto Martínez de 69 años, platicó que apenas se está reponiendo de las deudas que le dejó comprar muebles hace 15 años en las pasadas inundaciones y ya se volvió a quedar sin nada.

“¡Uy, a esta edad ya que voy a hacer!, apenas y acabamos de pagar las cosas que compramos y otra vez nos pasó esto, y luego si vuelve a llover y nos vuelven a echar el agua, ¿qué vamos a hacer?, en mi casa el agua pasó los dos metros, a ver dígame ¿qué va a servir de mis cosas?, ya nada”.

En las diferentes calles de la comunidad ya hay soldados ayudando a sacar el agua de las casas, en otras ya lucen los muebles afuera de las viviendas completamente inservibles.

Existe un panorama desolador, pues mientras que hay calles todavía con agua, hay otras donde ya está seco el pavimento, pero las casas siguen anegadas.

“Aquí hay muchas personas afectadas, muchos que se les echaron a perder sus camas, sus muebles, la concina, la ropa, las cosas de los niños, hay muchos animales también. Y sí lo digo de recién que pasó esto, nadie nos vino a ayudar del gobierno, hasta que el gobernador dijo que nos ayudarían, pero todavía está en veremos si cumple el gobernador”, dijo la delegada de la comunidad, Edna Flores.

*EZM