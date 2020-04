Espera Obras una licitación para bacheo

Roberto Lira

Celaya.- El director de Desarrollo Económico, Adiel Ramos Horta informó que luego de una semana de haber lanzado el programa de apoyos municipales para micro y pequeñas empresas, se han aprobado 32 solicitudes y se está en condiciones de entregar el recurso, informó.

El funcionario señaló que en total se han recibido 153 solicitudes de apoyo desde el jueves de la semana pasada que se puso en marcha este programa, de estás ya fueron aprobadas 32 y 55 están en revisión, el resto han sido rechazadas.

“La respuesta es lo que esperábamos, hemos trabajado bastante bien, esperemos cerrar esta semana por lo menos con 120 solicitudes para que la siguiente cerremos con otras 120 y así estar agotando el recurso y poder reportar a nuestra alcaldesa cómo se comportó el programa para buscar posiblemente más recursos adelante”, señaló.

Ramos Horta mencionó que las solicitudes no aceptadas se debió a la entrega de documentos que no entran al margen de la ley, entre ellos facturas que no están registradas ante Hacienda, sin embargo, los solicitantes pueden arreglar esta situación o cambiar, una sola vez, su factura para recibir el apoyo.

Recordó que el trámite de estos apoyos es totalmente digital y se deben enviar los requisitos a través de correo electrónico; solamente se citará en la dependencia a quienes ya se les ha autorizado la solicitud.

