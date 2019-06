Espera obispo buenos resultados con el cierre de delegaciones

Benjamín Castillo Plascencia espera que a raíz de esto se cuente con una mejor organización en los sistemas de gobierno y así poder reducir el desabasto de medicamentos

Roberto Lira

Celaya.- Con el cierre de las delegaciones estatales de las secretarías federales debe haber una mejor organización de los sistemas de gobierno, y con esto, por ejemplo, reducir el desabasto de medicamentos que hay en los institutos de salud como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE), señaló el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

Este 31 de mayo presentó y se hizo efectiva la renuncia al cargo de delegado estatal del ISSSTE de Primo Quiroz, quien al dejar la dependencia federal señaló que aunque en Guanajuato no se tienen los mismos problemas que en otros estados, deja un instituto con desabasto de medicamentos, principalmente de segundo y tercer nivel.

Ante esto, el prelado celayense recordó que en un principio estas dependencias federales no fueron bien vistas por los gobiernos estatales, por lo que podría ser buena medida su desaparición. Sin embargo, espera que a raíz de esto se cuente con una mejor organización.

“Las delegaciones nunca fueron bien vistas, acuérdense de eso, lo vieron como una intromisión al gobierno de los estados, que bueno que se vuelve atrás. El desabasto no es de ahora, ciertamente a mí me consta que en otros estados había un gran negocio con la cuestión de salud, y que sí había enriquecimiento de algunos con cargo, hasta gobernadores que sacaron partido de esto. Me consta, tengo un hermano que fue director de laboratorios Pisa, y que había una deuda en otro estado de 50 millones de pesos y el gobernador se le escondía”, comentó Castillo Plascencia.

Asimismo dijo que en la administración de estos recursos debe tener alguien con más experiencia en términos administrativos, no solo médicos.

El obispo agregó que después de la seguridad, el Sector Salud es la principal urgencia de la ciudadanía en la actualidad y espera que con estas medidas no sólo se solucione el problema de desabasto, sino también se pueda concretar el crecimiento de infraestructura, y se terminen las clínicas y hospitales que estén en construcción; pues de esta solución dependen vidas que se están perdiendo a falta de doctores y medicamentos.