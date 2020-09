Espera Municipio donativo de Pemex para obras públicas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Mientras este municipio llega a los 2,220 contagios de Covid-19 y 136 fallecimientos, 26 de ellos durante la última semana, algunos salmantinos parecen desestimar la enfermedad y han relajado las medidas sanitarias, con la salida a lugares públicos y en algunos casos si portar cubrebocas, el cual es obligatorio.

En las calles, se está haciendo común que algunas personas no utilicen la mascarilla obligatoria para evitar contagios de coronavirus, esto es visible principalmente en la zona del centro histórico. En el jardín principal se congregan varias personas a charlar sin las medidas sanitarias.

Esto ha causado molestia entre los salmantinos que sí atienden las recomendaciones de la secretaría de salud, quienes piden que se sancione a quienes no lo hagan, “está bien que se hayan abierto otras actividades pero esto no quiere decir que debemos bajar los brazos, aún hay personas que no creen en la enfermedad y hasta se burlan, otros se ponen el cubre bocas por obligación pero en la primera oportunidad se lo bajan, entonces así no vamos salir pronto de esto, se debe de multar a los que no lo hagan, mencionó Sanjuana Morales.

También lee: Locatarios del mercado Tomasa Esteves piden a ciudadanos que regresen a comprar a sus comercios

Por otro lado en el transporte público a decir de los conductores, los usuarios portan la mascarilla obligatoria para abordar, sin embargo al bajar hay personas que se la retiran, “hasta eso que son muy poquitos los que se quieren subir sin el cubrebocas y ya les decimos y se lo ponen, un poco molestos pero lo hacen, ya cuando bajan se lo quitan y yo creo que eso también está mal”, señaló Juan Toribio, trabajador del transporte público.

Durante las últimas 24 horas Salamanca acumuló 53 casos de Covid19 y 3 fallecimientos, por lo que autoridades municipales continúan con el perifoneo en las calles para que los ciudadanos acaten las recomendaciones de la secretaría de salud.

LC