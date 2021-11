Karla Silva

Silao.- El alcalde Carlos García Villaseñor fue preciso al señalar que para poder utilizar la ambulancia que adquirieron migrantes para auxiliar en las labores de atención de emergencias en Silao, ésta tendría que ser entregada en donación al Municipio para incorporarlo a su padrón vehicular.

Y es que luego de la desinformación que generó el hecho de que en los registros apareciera el nombre del extitular de Protección Civil, Eduardo Maldonado Galván, en su calidad de presidente del Cuerpo de Bomberos de Silao de la Victoria A.C. —como lo confirmaron y le solicitaron integrantes del Club Migrante Bajío “Nueva Era”—, el secretario del Ayuntamiento, Rogelio Santoyo Guevara, se reunió con los representantes del Club Arturo Gutiérrez y Cecilio Torres.

Ahí se dijo que se realizarían acuerdos para trabajar en conjunto con los migrantes y dar seguimiento al proyecto de conformación de una subestación en la comunidad Bajío de Bonillas, de donde son originarios.

Recientemente Protección Civil se les habría dicho que no se utilizaría la ambulancia, ante lo que el Presidente Municipal Carlos García defendió:

“No es que no haya cooperación (…) ni no haya acuerdos, simplemente no podemos tomar un vehículo que no está a nombre del Municipio”, dijo y sugirió: “si el vehículo lo donan al Municipio (…) nosotros por supuesto que lo tomaremos”.

Asimismo, precisó que el que no se entregue al Municipio no sería condicionante para prestar servicios de emergencia a Bajío de Bonillas y comentó que la atención se dará por igual a todas las comunidades rurales de Silao. No obstante, se realizará un nuevo atlas de riesgo en el municipio para definir la viabilidad de que vehículos de emergencias sean despachados desde Bajío de Bonillas.

