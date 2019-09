Espera Beatriz Hernández que Policía preventiva resuelva lo que el Mando Único no pudo

A dos años de su implementación este no ha sido solución para la inseguridad, además de que actualmente se sigue teniendo que pagar alrededor de 4 millones de pesos trimestrales

Cuca Domínguez

Salamanca.- A dos años de la implementación del mando único estatal, éste no ha sido la solución para la inseguridad, aseguró la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, quien precisó que por ello el municipio paga al estado alrededor de 4 millones de pesos trimestrales y a la fecha no se le adeuda nada. Sin embargo adelantó que espera que con el egreso de la primera generación de la academia de policía inicie la integración de la policía preventiva salmantina,

“El mando único no ha sido la solución, ustedes mismos han reportado los resultados que hemos tenido en seguridad y si estoy verdaderamente preocupada porque la atención del mando único no ha sido la que esperábamos, no es que lo diga la alcaldesa solamente, sino creo que es un sentimiento general en la población.

Lo que sí me da mucho orgullo es de la presentación de la academia, del orgullo con el que portaron la bandera y desfilaron este 16 de septiembre, ya tenemos la escolta, la banda de guerra, que estaba completamente deshecha, ahora ya se está integrando, se me enchina hasta la piel, de ver que los cadetes se están formando y a punto de graduarse en el mes de noviembre”, dijo.

Precisó que sin embargo se le sigue pagando al mandó único 4 millones de pesos trimestrales, aunque los resultados no son los que se esperaban, “era necesario firmar el convenio del mando único para poder bajar los recursos del Fortaseg, fue un acuerdo que se tuvo para ese tema y poder lograr que aterricen los recursos, han llegado los recursos, hemos dispuesto de ellos para la preparación de los elementos.

También tenemos el acuerdo con el Secretariado federal de que se tendrán por lo menos 30 elementos para el mes de diciembre y con ello ya no se necesitaría un convenio para poder acceder a los recursos del Fortaseg”, concluyó.

Contexto

En medio de una crisis de seguridad llegó a Salamanca el mando único estatal, el 15 de septiembre del 2017, sin embargo solo se desmanteló la policía preventiva y la inseguridad se apoderó de Salamanca.

