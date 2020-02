Especialistas cubanos visitan Tomelopez para intercambio de conocimientos

Nayeli García

Irapuato.- Todo un misterio el acuerdo al que llegó el Gobierno Municipal con los dueños del estadio Sergio León Chávez para que con dinero público se invierta en un inmueble privado, pues aunque el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que se tiene certidumbre total y se está haciendo todo bien, señaló que será en su momento que se transparenten los detalles.

“No es un inmueble municipal ciertamente, no está escriturado por el Municipio pero es un activo social, esto no es pertenencia de una persona o de un grupo, es un activo social como es el jardín y vale la pena invertirle en algo en donde tenemos certidumbre, no invertimos así como así, hay certidumbre jurídica y una vez que pase situaciones se podrá dar una explicación más a detalle”, señaló.

Ante las dudas que generó la aportación de siete u ocho millones del erario público a un inmueble privado, que debe cerca de seis millones de pesos del impuesto del pago del predial, el presidente municipal aseguró que si no se tuvieran todo debidamente planificado no se hubieran ‘aventado’ nada más así, sin tener considerado todos los temas pendientes del estadio.

Uno de ellos, el litigio que desde el 2015 tenían los grupos internos de las directivas del estadio, en donde se peleaba la posesión del estadio, y del que tuvieron que desistir como acuerdo con el Municipio.

“Ya no existe ningún tipo de pleito, nosotros no le hubiéramos entrado si prácticamente hubieran desistido de todos los litigios que tenían entre los diferentes grupos, tenemos en nuestras manos los documentos que avalan el desistimiento de cada una de las acciones civiles y penales tanto de un grupo como de otro y eso obviamente se tenía que sacar para tener la garantía de lo que se iba a hacer, en fin tenemos prácticamente todo y en su momento podemos explicar con todo detalle qué posibilidades hay del pago de los impuestos y la figura que adquiere ahora esta situación con la intervención del Estado y el Municipio”, argumentó.

Pagan antes de que termine trienio

Ricardo Ortiz aseguró que el adeudo del predial será pagado antes de que termine su administración y se dejará atrás todos los problemas del estadio, pues se van a tener acuerdos para cubrir la deuda, en donde el Municipio solo puede perdonar los recargos pero no la deuda en sí que oscila en los cuatro millones de pesos, sin intereses.

Explicó que existe la alternativa que se pague la deuda a través del equipo que venga a Irapuato o bien la asociación civil busque esa cantidad y cubra el pago, entre otras opciones.

Sí hay dinero

Ante los señalamientos de la regidora Karen Guerra, sobre la falta de recurso etiquetado y aprobado para la remodelación del estadio, el presidente municipal dijo: “Hay una buena cantidad de recuso que no tiene etiqueta y en su momento se va a transparentar, es un evento tan público que no podemos estar haciendo cosas que no estén en el escrutinio general, lo que menos queremos no es generar dudas, al contrario queremos certidumbre y que vean que lo estamos haciendo correctamente

Lo que quiero darles a ustedes es la seguridad de que se va a cumplir que finalmente se va acabar por fin ese tema del estadio, de los adeudos de los pleitos, los litigios están terminados totalmente”.