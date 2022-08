Espacio en los textos

El espacio en tipografía es esa zona de una hoja física o electrónica no utilizada con algún carácter (signo, símbolo, letra o número). La distribución espacial en un texto entra en el tema de ortotipografía que he venido tratando en estas semanas. Y, aunque parezca extraño, me he topado con estudiantes que no saben el uso adecuado.

Hay espacios preestablecidos y otros no. No obstante, los preestablecidos se pueden alterar por alguna razón que convenga. Un ejemplo es el espacio entre letra y letra. Otro de esos espacios es el interlineado (la distancia entre líneas de escritura) e incluso entre párrafos o los márgenes. Estos dos aspectos los decide el diseñador del programa de textos en uso. No obstante, en cada uno de estos casos pueden alterarse cuando al usuario convenga, con excepción de los de redes sociales.

Siempre después de cada palabra completa debe haber un solo espacio (un golpe en la barra espaciadora), nunca dos (aunque esa palabra esté integrada por una sola letra, como es el caso de la preposición a o las conjunciones: o, u, y). Incluso, la más reciente versión del procesador de textos más popular de uso marca error cuando hay más de uno.

Este mismo criterio aplica también después de los signos de puntuación (coma, punto, dos puntos, punto y coma, paréntesis). Ahora, cuando se usan estos signos nunca debe haber espacio con la primera letra de la palabra cuando haya dos (como las interrogaciones, exclamaciones y paréntesis) y la última. Caso excepcional es el signo de porcentaje. Tradicionalmente siempre se enunciaba junto a la cifra (*45%). Incluso, el Diccionario panhispánico de dudas (1995) así lo enuncia. Sin embargo, en la Ortografía de 2010 los académicos determinaron la conveniencia de dejar un espacio entre la cifra y el signo: 45 %.

El espacio entre líneas facilita la lectura. Por ello, los procesadores suelen presentar como predeterminado entre 1.08 a 1.5 puntos. Y también ofrecen un espacio mayor (8 puntos) entre párrafos. Cabe destacar que este uso se debe a que actualmente ya casi no se usa la sangría.

Hay dos tipos de sangría. La de primera línea y la francesa. La primera, en máquinas mecánicas correspondía a cinco veces el uso de la barra espaciadora. Los procesadores electrónicos ahora la tienen preestablecida con el tabulador que se halla arriba de la tecla de bloque de mayúsculas y junto a la letra Q. Ese espacio corresponde a 1.25 de la reglilla superior. Se usa cuando el espacio entre párrafos es idéntico al que existe entre líneas. De esta forma se reconocen los inicios de párrafo. Aplica en los textos de libros, periodísticos y páginas electrónicas (aunque en estas últimas hay estilos irregulares).

En la sangría francesa la primera línea sobresale del resto de líneas, que mantiene un inicio uniforme. Está en desuso porque hace perder demasiado espacio y cuando se trata de publicaciones, aumenta el costo por el mayor número de páginas. El ejemplo es este mismo párrafo. En algunos lugares lo usan mucho para los guiones de radio.

