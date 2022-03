Junto a los guías no acreditados e inmuebles dañados, los escurrimientos en Guanajuato capital son uno de los principales problemas

María Espino

Guanajuato.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) denunció varios detalles urgentes de atención en Guanajuato capital. Entre ellos, los escurrimientos en túneles, guías no acreditados e inmuebles catalogados muy deteriorados.

Durante el Simposium del Centro Histórico estuvo presente el cronista de Guanajuato capital, Eduardo Vidaurri Arechiga. Él respondió varios de los cuestionamientos y despejó inquietudes de los expertos inmobiliarios respecto de las acciones para mejorar la ciudad.

Vidaurri apuntó que en el tramo del túnel de la calle Subterránea el agua que escurre en distintos puntos. Se trata de líquido sucio proveniente del drenaje de los negocio del centro: hoteles, restaurantes, bares y de más comercios.

Por lo que apuntó que en todo caso corresponde a los propietarios de estos negocios hacer las adecuaciones para renovar el sistema de drenaje.

En lo que respecta a las fachadas deterioradas, sin entrar en detalles, dijo que a nivel municipal existe un programa para darles mantenimiento. Asimismo, exhortó a los prestadores de servicios a aportar un poco más barriendo y pintando el patrimonio arquitectónico.

Aparte de escurrimientos en Guanajuato capital, cuentan leyendas falsas

Eduardo Vidaurri Arechiga advirtió sobre los escurrimientos en Guanajuato capital y otros daños

Otro tema que observaron los miembros del AMPI fue la falta de capacitación a los promotores turísticos. Según señalaron, hay algunos que narran leyendas que no son verdaderas y con ello malinforman. Además, propician mala imagen, por lo que sugirieron más capacitación a este gremio.

Al respecto, Eduardo Vidaurri aseveró que a nivel municipal existen programas de capacitación para guías y promotores turísticos. No obstante, resaltó que es una situación un tanto difícil de controlar, pues dijo que en temporada alta han llegado a detectar más de mil promotores no acreditados.

Finalmente, los profesionales inmobiliarios cuestionaron la utilidad de la presencia de la monumental letra ‘G’ en algunos espacios altamente turísticos. Ello, comentaron, le resta a la buena imagen. Además consideraron que no es un elemento generador de más visitantes, por lo que sugirieron que la deberían retirar de los espacios públicos.

Al respecto, Vidaurri Arechiga coincidió en que no es un detonate del turismo y expresó: “yo ya la hubiera quitado, pero pues no es una decisión que este en mis manos. No a todos nos gusta, creo que nadie nos gusta (…) no van con la ciudad. No las necesitamos. Una G no va a atraer más”.

