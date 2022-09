Diputada del PRI y legisladora de Morena, solicitaron que se regresara a dictamen para una análisis profundo de la misma, pero se rechazó

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por mayoría, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, rechazó una propuesta de exhorto presentada por Morena para que el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo a través de las instancias correspondientes, regularan el surgimiento de instancias educativas “patito”.

Previo a la votación, la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, señaló que es preocupante que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no tenga identificadas estas instituciones educativas que no cuentan con validez oficial. Y tampoco tenga la capacidad para buscarlas, pese a que para algunos alumnos, estas escuelas, representan un fraude para su educación.

Escuelas ‘patito’ de Guanajuato

Ya que invirtieron tiempo y esfuerzo en una carrera universitaria y al final no cuentan con un documento que se los reconozca. Por ello pidió regresar el dictamen para que se llevara a cabo un análisis más profundo. Lo cual respaldó la legisladora de Morena, Irma Leticia González, pero esto no se avaló.

Foto: Lulu Vázquez

Entérate también de: Con apenas 83 alumnos, arranca proyecto de la Universidad Intercultural en Comonfort

Proliferan escuelas sin validez oficial: Rocha

“Es innegable que hay una proliferación de escuelas que no cuentan con el reconocimiento de validez oficial y que aun así operan. Y operan amparados en la propia ley porque la Ley General de Educación marca que mientras exhiban o comuniquen el hecho de que su reconocimiento de validez oficial está en trámite, puedan seguir operando”, dijo Yulma Rocha.

La decisión debe ser del educando

No obstante, la priista dijo que esto no le quita responsabilidad a la Secretaría de Educación para que pueda tener identificadas a dichas escuelas e informen a la población. Para que entonces, aun sabiendo que no cuentan con validez oficial, sea decisión del educando si se inscribe o no a escuelas ‘patito’ de Guanajuato.

Lee también: En obra negra, arrancan las clases en la Universidad del Bienestar en San José…

La presidenta de la comisión, María de la Luz Hernández Martínez dijo que, si bien hay instituciones que ofrecen servicios educativos que no están registradas oficialmente, estás no prestan servicios de manera irregular. Porque comunican abiertamente que no emiten certificados con validez oficial. Por ello, finalmente se aprobó el dictamen con el que se ordenará el archivo de la propuesta de punto de acuerdo. Aunque este debe ser aprobarse por el pleno del Congreso.

Foto: Lulu Vázquez

Aprueban foros

Por otra parte, la Comisión de Educación aprobó la realización de cinco foros para el análisis de la Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato.

El primer foro se desarrollará el 17 de octubre en León, en Irapuato será el 26 de octubre; el 1 de noviembre se llevará a cabo el tercer foro pero de manera virtual, mientras que el 8 de noviembre será en Celaya y finalmente el 15 de noviembre en el Congreso del Estado.

Por si no lo leíste:

bc