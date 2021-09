Nancy Venegas

Irapuato.- En lo que va del regreso presencial a clases, en los municipios del suroeste (Irapuato, Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro y Pueblo Nuevo) se detectaron 73 casos positivos en alumnos, profesores, personal administrativo y de intendencia.

Así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI —la correspondiente a estos seis municipios—, José Luis Martínez Cendejas, quien puntualizó que ninguno de los contagios provino de la convivencia escolar, todos los pacientes acudieron a fiestas o eventos masivos.

Detalló que 39 de los casos positivos de Covid-19 se han detectado en maestros, 31 más en alumnos y otros tres en de algún conserje o administrativo, desde el pasado 30 de agosto cuando inició el regreso presencial a las escuelas a la fecha.

Foto: Eduardo Ortega

“Afortunadamente no ha habido brotes significativos, han sido casos aislados. ¿A que me refiero con casos aislados? que no hay asociación con el contagio de otras personas dentro de la escuela, sino más bien hacia el exterior. Es coincidente que la mayoría provienen de eventos sociales”.

Martínez Cendejas insistió en la importancia de mantener los protocolos para prevenir contagios por Covid-19 y, en caso que los alumnos presenten síntomas similares a infección respiratoria, apeló a la conciencia de los padres de familia para que notifiquen al plantel educativo, eviten enviarlos a las escuelas y acudan a la unidad de salud más cercana.

“Que trabajemos bajo protocolos desde casa, las medidas sanitarias que ya conocemos: el uso del cubrebocas, la sana distancia, evitar los eventos masivos… para que entonces, de manera mucho muy responsable, quienes estén acudiendo a las escuelas lo hagan, pero sin ese riesgo de ir a contagiar a nadie”.

ac