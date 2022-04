Hace un año se tuvo una inversión mayor 12.5 mdp para la rehabilitación de escuelas del estado de Guanajuato vandalizadas

Guanajuato.- Durante la Semana Santa y de Pascua las escuelas del estado de Guanajuato no sufrieron robos, incendios o actos vandálicos. Por otro lado, no han reportado casos positivos a COVID-19. Así lo informó el secretario de Educación Jorge Hernández Meza.

Explicó que ellos no reportaron incidencias de ningún tipo durante las pasadas vacaciones.

“Afortunadamente no tuvimos incidencias de robo, incendio o violencia dentro de las escuelas y esperemos que así se mantenga”, explicó.

Hace justamente un año, Hernández Meza anunció una inversión mayor 12.5 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas del estado de Guanajuato vandalizadas. Esto luego de que permanecieron vacías por la pandemia de la COVID-19.

En algunos casos, las condiciones de infraestructura no estaban aptas para que los menores regresaran a clases por las huellas que dejo la delincuencia, así, con el regreso a clases al 100% se adquirió material, se repararon los daños y se reforzaron las medias de prevención.

Sin contagios

Mientras tanto, con el regreso a clases de casi 1.7 millones de estudiantes, el funcionario estatal precisó que no han reportado casos de contagios por la COVID-19 pero aseguró que estarán atentos ante cualquier caso positivo o repunte.

“Los números que tenemos al momento y no como escuelas, si no como sociedad no apuntan a ello (repunte de contagios) en los centros educativos pese a que la presencialidad es total no se ha bajado la guardia respecto al uso del cubre boca y la sana distancia y a todos los elementos”, “estamos alertas y su hubiera necesidad de replegar por cualquier razón estaremos atentos a las autoridades”, resaltó.