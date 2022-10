“Son 155 escuelas, no se está haciendo una acción así en ningún municipio de todo el estado”, dijo el alcalde Mauricio Trejo

San Miguel de Allende.- Casi 3 millones de pesos se invirtieron para mejorar las instalaciones de 155 escuelas en colonias y comunidades de todos los rumbos del territorio sanmiguelense.

“La Ley dice que la educación está en manos del gobierno del Estado y del gobierno federal, pero Mauricio Trejo dice que es mi obligación ayudarlos y aquí estamos juntos y yo no me rajo. Si hay lana en presidencia, esa lana es para obras, para todos ustedes. Son 155 escuelas, no se está haciendo una acción así en ningún municipio de todo el estado”, dijo el alcalde Mauricio Trejo.

La inversión es de 2 millones 859 mil 546 pesos. “Hay que hacer equipo, hay que defendernos todos, hay que defender a San Miguel de Allende. Hay tiempo para divertirnos, hay tiempo para estar serios, hay tiempo para chambear fuerte y esas tres cosas yo las voy a seguir haciendo”, añadió el alcalde ante más de 500 personas beneficiarias.

Educación como solución a la inseguridad

Sobre el combate a la inseguridad, el alcalde destacó que la educación en casa es la solución. Afirmó que comparados con el 2019, han bajado a la mitad los índices delictivos de alto impacto, y que los maestros tienen mucho que ver.

“El delincuente sale de su casa, el delincuente tiene un papá y tiene una mamá, el delincuente tiene un maestro y una maestra, entonces desde ahí hay que echarle ganas todos al tema de la seguridad. Ayúdenme y que esas escuelas se vean bonitas. Voy a tratar de ir a las a la mayor cantidad de escuelas que pueda y les encargo a los niños”, aseguró el presidente municipal.

Ana Laura Ramírez Juárez a nombre de los padres de familia dijo “esto es para nuestros niños, para que ellos tengan una escuela mucho mejor y más presentada, sobre todo una educación, que siempre tengan una esperanza de ser alguien más”.

Esta entrega de apoyos a escuelas se canalizó por medio de las direcciones de Bienestar y Desarrollo Social, de Atención Ciudadana, Giras y Apoyos, así como del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF San Miguel de Allende).

