Nancy Venegas

Irapuato.- Pese a la inconformidad de más de 20 docentes y padres de familia de la Escuela de Talentos, este lunes, sin contratiempos ni modificaciones en los programas de enseñanza, inició el ciclo escolar 2022-2023 con 22 profesores y 275 alumnos de 12 grupos.

“El ciclo escolar está arrancando de la mejor manera en un horario de 7:00 a 4:00. Los padres de familia estuvieron informados toda vez que se tenía la información de cómo iba a ser este proceso de contratación -de maestros- “, informó Liliana Zaragoza, directora de la institución.

Pese a que hace unos días se ventilaron a través de redes sociales anomalías y desinformación respecto al cambio de vocación que tendría el plantel y el despido masivo de docentes, la directora explicó que ninguna de las dos situaciones ocurrieron. Dijo que puntualmente, a través de un grupo de Whatsapp, los padres de familia recibieron información sobre la situación, aunque no había actividades presenciales.

“La Escuela de Talentos es una escuela pública. No cambia nada el hecho de que los maestros entren por este sistema para la contratación. Pero la escuela, al ser de carácter público, tiene que someterse a los lineamientos de la SEP y que a su vez la SEG hace los acuerdos. No puede desaparecer porque incluso hay un acuerdo emitido en el Diario Oficial de la Federación. Es un hecho, no es algo como que va a desaparecer, sigue trabajando en el mismo esquema atendiendo a alumnos con capacidades y actitudes sobresalientes”, explicó.

La directora Liliana Zaragoza muestra el chat de Whatsapp en el que se mantuvo informados a los padres de familia. Foto: Eduardo Ortega

Docentes estaban contratados de manera temporal

En el caso de los docentes, Liliana Zaragoza señaló que los más de 20 maestros que impartían clases hasta el ciclo anterior estaban contratados de forma temporal. Es decir, que la prestación de sus servicios concluía el pasado 15 de agosto. El 16 de agosto se les exhortó a que firmaran la propuesta laboral para este ciclo.

“No hubo despidos. Los maestros venían cubriendo durante algunos ciclos escolares la propuesta por ciclo escolar dentro de la Secretaría de Educación por el área administrativa. Cuando los maestros son llamados las reglas cambian, los procesos administrativos, sobre todo las claves, las suben a un proceso que se llama Usicam. Ahí toman las clases y las ofertan a maestros que hayan concursado para el examen”, explicó.

Foto: Eduardo Ortega

