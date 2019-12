Escuchan a Claudia… pero 13 días después

Quería denunciar a su expareja por golpearla desde la semana pasada le cambiaron su cita debido a que el personal saldría temprano por periodo vacacional

Nancy Venegas

Irapuato.- Este viernes – a 13 días de que se negaron a atenderla por no estar casada—, Claudia por fin fue atendida en el Centro de Atención y Justicia para las Mujeres, luego de que denunció a su expareja por golpearla y llevarse su vehículo por diez días.

La semana pasada le cambiaron su cita debido a que el personal saldría temprano por periodo vacacional, pero ayer finalmente amplió su denuncia y se comprometieron a tramitar una orden de restricción para su presunto agresor.

El próximo lunes le aplicarán una valoración psicológica.

Durante todos estos días, Claudia recibió más de 20 mensajes y llamadas telefónicas de su expareja, en los que la amenazaba si es que se le ocurría a denunciar, además que se mofaba porque el proceso que había iniciado no había tenido repercusiones, puesto que no había recibido ningún citatorio.

Tras la publicación de correo, Claudia recibió una llamada telefónica del centro y la citaron a las 11:00 horas para —ahora sí— iniciar la denuncia.

“Me pidieron la ampliación de mi declaración, así como la de mis dos testigos. Me trataron muy bien y ágilmente. Me informaron que iniciarían el proceso de investigación para el que me pidieron mi teléfono porque van a analizar las pruebas. Tuve que presentar los documentos que acreditan la propiedad de mi vehículo que Luis Enrique me hizo llegar el 24 de diciembre”, compartió Claudia, cuya denuncia quedó asentada en la carpeta CI131385/2019 del Centro de Atención y Justicia para las Mujeres.

