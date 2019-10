Escribe a su padre muerto por años y un día recibe una respuesta

Una joven mandaba mensajes SMS al número telefónico todos los días, hasta que esta semana recibió unas líneas de vuelta

Arkansas.- Una joven en la ciudad estadounidense de Newport, enviaba mensajes al número telefónico de su padre cada día desde que este muriera hace 4 años. Lo que no esperaba era recibir respuesta.

“Le envío mensajes a mi padre todos los días, para dejarle saber cómo fue mi día, ¡por los últimos cuatro años! ¡Hoy fue mi señal de que todo está bien y que puedo dejarlo descansar!” Escribe en una publicación de Facebook Chastity Patterson.

En el último mensaje la mujer hace un recuento de varias cosas que han pasado en su vida desde que su padre se fue “¡Mañana será un día duro de nuevo! Han sido cuatro años desde que te perdí y no ha habido un día en que no te extrañe”

La joven habla de las relaciones perdidas, desde un noviazgo hasta amistades que la abandonaron, la graduación que el padre no pudo ver y un cáncer superado que gracias a que se cuida más desde entonces, no ha regresado.

Le habla de haber encontrado un nuevo amor, de que aún no ha tenido hijos, de lo que cambia y lo que no. Así mismo, le pide perdón “por no estar cuando más me necesitaste” y le promete que habrá un tiempo en que se reúnan para ver el juego.

En una línea menciona “Tengo miedo del matrimonio porque tendré que caminar ese largo pasillo sola y no estarás ahí para decirme que todo estará bien”

“No he ganado peso, todo se va a mi cabeza” dice casi al final, antes de escribir, “Solo quería decir que te quiero y que realmente te extraño”

Después de este conmovedor mensaje, la persona que había estado recibiendo los mensajes se atrevió a finalmente decir algo.

Hola amor, no soy tu padre, pero he estado recibiendo tus mensajes por los últimos cuatro años (…) Mi nombre es Brad y perdí a mi hija en un accidente de carro en 2014, tus mensajes me mantienen vivo”.

Asegura que ha leído sus mensajes, que los espera durante el día y que aunque por mucho tiempo quiso contestar, no se atrevía a romperle el corazón.

Al final le dice que él está orgulloso de la mujer que es y que está seguro de que su padre lo estaría también. En su publicación de Facebbok, Chastity asegura que esto fue como un milagro y que puede dejar a su padre descansar.

