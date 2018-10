Escoger el gabinete no ha sido fácil: Paniagua

Adelanta que en el trascurso del mes lo definirá; afirmó que no tiene ningún miedo por ser alcaldesa y por enfrentar la inseguridad

Luz Zárate

Celaya.- El gabinete de la actual administración, presidido por la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, será nombrado en el transcurso del mes. Por el momento, sólo se han nombrado encargados de despacho, entre ellos Juan José González González continúa como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en tanto se nombra al nuevo.

“El tema de la definición de gabinete para mí no ha sido una cosa sencilla porque quiero ser muy certera en las personas que estoy invitando, que estoy platicando. Estoy revisando perfiles, he tenido apertura incluso para recibir algunas propuestas y tener la oportunidad de elegir los mejores perfiles de hombres y mujeres que me acompañen en este caminar de 3 años…empezaremos a hacer cambios pronto, nada más espérenme, seguramente este mes voy a tener a mi gabinete”, señaló.

Paniagua Rodríguez, manifestó que estará analizando el trabajo positivo que se está realizando, pero también se va a cambiar “lo que se tenga que cambiar”, pero prefiere que sean celayenses.

Respecto a quien lleva las riendas en materia de seguridad, señaló que continúa al frente el actual secretario.

Abierta, de frente y tajante dijo que no tiene miedo ni a gobernar Celaya ni tampoco a la cuestión de inseguridad que se vive y que seguirá trabajando por el municipio.

“Miedo no tengo, sino no estaría aquí”, señaló.

