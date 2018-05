Escaso interés en debate

Personas de diversos sectores sociales están convencidas de que no sirve de nada y aburre

Staff*

Guanajuato/ Irapuato/Dolores Hidalgo.- Ciudadanos de varios municipios y distintas edades manifestaron no haber visto el debate de candidatos a la gubernatura del estado, algunos porque dijeron no tener tiempo, y otros porque consideran que no vale la pena, pues señalan que siempre es lo mismo, hacen promesas que no cumplen, se pelean entre los candidatos y además aburre.

Durante un sondeo realizado por correo en la capital del estado, Irapuato y Dolores Hidalgo, para conocer si la gente se interesó en el debate del pasado jueves, pocos mencionaron haberlo visto o interesarse en el mismo.

Por ejemplo, Juan Hernández Villafaña dijo que sí sabía del debate, pero prefirió preparar botana para ver el partido de futbol Santos-Toluca, que para él resulta más entretenido. “Esta mañana, cuando leí el periódico, me di cuenta de las agresiones y descalificaciones entre ellos”, dijo.

A su vez, Jorge Santoyo manifestó que vio una parte, pero que se aburrió y dejó de verlo, además de que “hablan de lo mismo, se tiran unos a otros y no resuelven nada”, aunque comentó que pese a que Morena es de los más golpeados es el partido que trae los mejores candidatos.

Por su lado, Juan González, habitante del poblado de Santa Teresa, ni siquiera supo que habría tal debate, al igual que un comerciante ambulante.

Tampoco estudiantes

Por su parte, al entrevistar a estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG), ninguno de cinco afirmó haberlo visto, sea porque no se enteraron o porque tenían cosas que hacer.

Dos de ellos, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, manifestaron que aunque si existe interés de los jóvenes para emitir su voto de manera informada, están cansados de las campañas y de las descalificaciones.

“Al menos yo con todos los que he platicado les enfada que siempre sea lo mismo que en lugar de que se enfoquen a hablar de sus campañas políticas siempre se están tirando unos a otros”, señaló Érik Martínez.

Por su parte, Eduardo Hernández mencionó que con tanta información “y que se tiren entre un político y otro, merma que quiera estar interesado en las campañas”. Y Fernanda, de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, dijo que aunque sí le interesa, “la verdad es que yo estaba muy ocupada”.

Coincidió con ella su compañera Cinthya Castillo quien consideró que se requiere dar mayor difusión al debate y que se pueda transmitir en horas estratégicas. Y finalmente, Nataly Vega, de Comercio Internacional, dijo que sí se enteró, pero tampoco tuvo la oportunidad de verlo.

Los que sí lo vieron

Para José Samuel Ortega García, de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Irapuato, el debate de los candidatos a gobernador lo ganó Diego Sinhué, pues sus propuestas están enfocadas a dar continuidad a los proyectos y apoyos para la atracción de inversiones que generen empleos para los jóvenes.

A su vez, Marcos Alejandro Flores, mencionó que la mejor propuesta en temas de seguridad fue expuesta por el morenista Ricardo Sheffield, porque además viene respaldado por su trabajo en el municipio de León. “A toda mi gente de Guanajuato, los invito para que a la hora de votar, revisen bien las propuestas y voten por el mejor candidato”, expresó.

* (Con información de María Espino, Lourdes Vázquez, Nayeli García y David Olvera).

Tanto PAN como PRI se asumen como ganadores Alejandrina Martínez / Lorena Ramírez Irapuato.- Mientras para el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Irapuato, Alejandro Sánchez García, el candidato a gobernador de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, fue el que mejor desempeño tuvo en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), para su contraparte del PRI, José Arrache Munguía, el aspirante tricolor, Gerardo Sánchez García, fue el ganador del encuentro. “Fue un debate bien coordinado por el IEEG, en donde contundentemente nuestro candidato dejó entrever no solamente las tablas que tiene respecto al conocimiento de lo que pasa en Guanajuato y los proyectos de desarrollo que se avecinan, sino que también va más allá de las descalificaciones, él se mantuvo en la postura de proponer”, compartió el panista. “Fue un debate donde la gente esperó más por parte del representante de Acción Nacional, creo que estuvo lleno de descalificativos por parte de Morena. Creemos que la posición que fue más concreta, con mayor propuesta correspondió a Gerardo Sánchez; faltaron propuestas por parte del resto de los candidatos”, comentó a su vez el dirigente priista.

RC