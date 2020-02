Escasea sangre por la violencia

Nayeli García

Irapuato.- El patronato de la Feria de las Fresas va a tener mesas de trabajo para atender el tema de seguridad de la feria, en donde estarán participando los tres niveles de gobierno, con la presencia de la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Policía Municipal, informó el vicepresidente del organismo, Efraín Ortiz Mosqueda.

Además de que en cuestión de los atractivos también se está cuidando que no haya temas que generen la apología del delito o inciten a cuestiones ilegales, como es el tema del narcocorrido que no se vayan a presentar, que sean grupos musicales para toda la familia y esas amenidades favorezcan a que se tenga un ambiente familiar.

Ortiz Mosqueda aseguró que se está trabajando para blindar la feria y esta sea un ambiente seguro y con buenas amenidades para la ciudadanía no sólo de la ciudad sino de la región.

“Sabemos que ahorita la cuestión de seguridad en todo el país está muy crítica, tristemente nos ha tocado en Irapuato, pero la gente ha tomado sus previsiones al salir o no salir; afortunadamente no se han presentado casos lamentables en lugares públicos o con mucha concurrencia o en lugares donde hay gente que no tiene nada que ver con estos hechos delictivos, es parte de lo bueno de todo esto”, comentó.

Buen precedente

Ortiz Mosqueda recordó que en la edición 2019 de la feria se tuvo un saldo blanco y fue una buena feria, en donde la gente no acudió más que por el tema de seguridad, por las amenidades que se ofrecieron y por la distancia que tienen que recorrer para llegar al recinto ferial, que se percibía solo, pero con la apertura del Centro de Gobierno Estatal, ya resulta familiar para la ciudadanía trasladarse a esa zona de la ciudad.

“Vamos a poner todo lo que está en nuestras manos y alcance para que la ciudadanía se sientan seguros, y es lo que vamos a trabajar y por lo que se está velando, a toda la ciudadanía que se sientan tranquilos y todo el perímetro va a estar bien resguardado y dentro del recinto ferial también vamos a darle la seguridad pertinente”, señaló.

LC