“Es un primor”, dice AMLO sobre niña

Redacción

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador causó polémica luego de que compartiera un estado en donde se despedía de una niña luego de haber dado una conferencia en Tlaxiaco, Oaxaca.

Al parecer el objetivo del mandatario era resaltar que estaba siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud acerca de la sana distancia entre las personas. No obstante, los usuarios de internet no lo tomaron de esa manera, ya que al parecer AMLO no utilizó las palabras más ‘apropiadas’ para el momento:

“Me la quería comer a besos, pero no puedo por la sana distancia. Es un primor”, pusó López Obrador en su Twitter.

Al momento, miles de usuarios comenzaron a acusar al presidente de haber utilizado un lenguaje no apropiado e incluso lo llamaron pedófilo. Hasta ahora López Obrador no se ha pronunciado al respecto.