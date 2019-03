¿Es Tarantino el ‘Rey Midas’ en el cine?

Cada una de las películas que el reconocido director que ha producido se han convertido un éxito en taquilla; en 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes

Agencias

Los Ángeles.- Uno de los más aclamados y polémicos directores de Hollywood, Quietin Tarantino llega hoy a la edad de 56 años con un as bajo la manga, su más reciente producción ‘Once upon a time in Hollywood’.

Nacido el 27 de marzo del año 1963 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos bajo el nombre completo de Quentin Jerome Tarantino, comenzó a interesarse en la industria al estudiar teatro en su niñez y juventud, además de que fue en esos momentos que desarrolló su gusto por las películas de artes marciales, a la postre una parte importante para sus obras.

Entre sus películas se contabilizan nueve, hasta el momento, así como un cortometraje y créditos como director invitado, así como productor y actor.

Tarantino ha destacado por filmes como: ‘Reservoir Dogs’ (1992), ‘Pulp Fiction’ (1994), ‘Jackie Brown’ (1997), ‘Kill Bill Volume I’ (2003), ‘Kill Bill Volume II’ (2004), ‘Death Proof’ (2007), ‘Inglourious Basterds’ (2009), ‘Django Unchained’ (2012) y ‘The Hateful Eight’ (2015), todas ellas un éxito en taquilla.

Con estas obras, Tarantino ha influido directamente en el desarrollo del Rock, pues varias bandas, canciones y discos se han inspirado en sus películas, además de que es un gran conocedor del género y utiliza temas destacados para sus soundtracks.

Ahora, el aclamado cineasta que cumple hoy 56 años, afirma sentirse con más energía para plasmarla en sus películas, ya que aunque normalmente tarda en hacer una cada cuatro o cinco años, estas se convierten en un éxito en taquilla al mezclar la actuación de grandes actores de Hollywood.

Lo que viene

Hace unos días, el afamado director estrenó el primer tráiler de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, la película más reciente de Quentin Tarantino. Es el noveno filme del exitoso director. La película, con fecha de estreno a mediados de 2019, tiene un elenco de lujo.

La cinta parece tener todos ingredientes para convertirse en un éxito en la taquilla y para complacer a la crítica y la audiencia: artistas sólidos frente y detrás de cámaras, una historia con mucho potencial y un excelente trabajo de ambientación de la época en la que el movimiento hippie estuvo en su apogeo. Todo esto es motivo por el que el apetito de los seguidores de Tarantino tiene trabajo para esperar hasta su estreno en julio.

Según Tarantino, la cinta estará ambientada en Los Ángeles, California, en 1969, durante el apogeo del Hollywood hippy y los protagonistas serán Rick Dalton (DiCaprio), una exestrella de una serie de televisión de vaqueros; y Cliff Booth (Pitt), su doble en las escenas de acción.

Parte esencial

La música es uno de los grandes atractivos de la filmografía de Tarantino y en este adelanto lo demuestra. En los primeros momentos suena ‘Straight Shooter’ del álbum If You Can Believe Your Eyes and Ears (1966) de Mamas and Papas, y aunque prácticamente todo el trálier está acaparado por ‘Bring A Little Lovin’ del grupo español Los Bravos.

Según medios internacionales, Tarantino declaró que el filme tendrá un estilo hilarante, muy similar a ‘Pulp Fiction’, el filme de culto por excelencia del cineasta, que se estrenó en 1994.