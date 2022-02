El colectivo ‘Hasta Encontrarte’ realizó una marcha desde la FGE en Irapuato hasta el Parque Irekua para buscar justicia para sus desaparecidos

Nayeli García

Irapuato.- A un año de conformarse el colectivo ‘Hasta Encontrarte’, las familias de al menos cuatro municipios siguen exigiendo justicia para sus desaparecidos.

“No queremos ir a los cerros a escarbar con nuestras manos a sacar a nuestros familiares, es su trabajo, estamos cansadas de la violencia que se vive en el estado de Guanajuato, estamos aquí hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposas, esposos niños exigiendo la paz en Irapuato, exigiendo justicia, exigiendo verdad, exigiendo memoria, porque mientras nosotros vivamos a nuestros desaparecidos no se les va a olvidar a nuestras desaparecidos no se les olvida a nuestros desaparecidos hay que regresarlos a casa”, demandaron.

La marcha inició en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Irapuato para continuar al Parque Irekua.

“Fiscal le recordamos que nosotros no medimos resultados con reuniones, no medimos resultados con palabras bonitas, no mido resultados con gráficas y datos inexistentes. No hay 95% de personas desaparecidas que regresan con vida a casa, ojalá estuviera aquí y vieras todas estas fotografías, queremos entrar dentro de tus estadistas, queremos volver a abrazar mi hermano, queremos que me lo regresen con vida”.

En el parque presentaron un informe sobre un año de lucha.

“Estamos aquí para exigir justicia por la 10 personas que nos regresaron echas pedazos, nosotros no dimos a luz a nuestros hijos para que alguien se los llevara y les hicieron las peores atrocidades, nadie se lo merece”.

