Es Salomón el primer presidente migrante de Yuriria

El alcalde de Yuriria habla de su experiencia como migrante; Salomón Carmona garantizó que trae un gran plan para impulsar el turismo municipal

Luis Telles

Yuriria.- Con 48 años de migrante, 41 de ellos de promotor de artistas, 29 de líder comunitario, de migrantes y servidor social, Salomón Carmona Ayala regresó a su municipio para entrar a la política y ser el primer presidente municipal migrante en Yuriria.

Indicó que buscará desarrollar un proyecto basado en el desarrollo turístico, “traigo un proyecto muy grande para el pueblo de Yuriria, para Guanajuato y para México”.

Dijo que en Estados Unidos trabajó en fábricas de fundición de metales, en el ferrocarril, en la empresa Tamales Monterrey donde conoció a un gran ser humano, un extraordinario artista que con el tiempo le dio prestigio a México y latinoamérica a través de su música, “me refiero a José Manuel Figueroa, más conocido como Joan Sebastian”.

Salomón recordó que trabajó junto con Joan Sebastian ganando 99 centavos la hora y se dio el día en que le pidió que lo representará porque se sentía muy mal cuando lo rechazaban, “me dijo, así de perdido si te dicen que no, no siento nada, no me siento mal”.

Recuerdos sobre Joan Sebastian

Dijo que, en aquellos años, en los 70´s, vendía el show de Joan Sebastián en 40 o 50 dólares y no se los querían pagar, pero después casualmente al paso del tiempo y los Locutores Unidos de Chicago le hicieron un reconocimiento, en donde además le proporcionaron todas las entradas que hubiera para un evento.

“Me dijeron, si te traes a un artista de México, lo tocamos una vez por hora, si el evento es exitoso y yo teniendo la encomienda de representar a mi amigo, le dije que había esa oportunidad, no me quieren pagar los 40, 50 dólares que pides para tu espectáculo, pero me van a poyar, porque no te vas a México a gravar un disco, me lo mandas y se va a tocar una vez por hora.

Me dijo, cómo me voy a ir a México, si de allá me corrieron. Él era el compositor y cantante de protesta, le tiraba en sus canciones al gobierno y por eso lo desterraron prácticamente, entonces le dije, cámbiate el nombre, quien va a saber, nomás ya no cantes las canciones contra el gobierno, canta las canciones que cantas cuando agarramos la bohemia y esas canciones van a ser un trancazo, van a ser éxito en la calle”.

¿Por qué entró a la política?

Precisó que, la razón por la que le entró a la política, es porque trae un proyecto muy grande.

Pensaba edificar el Cristo Migrante más alto del mundo, pero como no lo atendieron, la rechazaron, lo juzgaron loco, lo corrieron del pueblo al politizarle el proyecto, al bloquearlo, maniatarlo, decidió que si participaba en la política iba a poder darle luz verde al proyecto bueno, sano, necesario para el pueblo de Yuriria.

Como ‘punta de lanza’ desarrollo turístico

Dijo que, ya tiene varios proyectos ejecutivos para ‘adornar’, el cráter La Joya, “yo le digo, volcán apagado”, en donde se puede hacer un cenote gigantesco, porque antes estaba lleno de agua, era un ojo de mar, pero por el movimiento telúrico de 1985 se cerraron lo veneros, pero hay pozos para llenarla de agua.

“Entonces, qué nos cuesta llenarla de agua, nada y meterle góndolas igual que en Venecia para que sea diferente el turismo al de la laguna, allá será un poquito más romanticón el turismo, esas góndolas van a estar acondicionadas para que traigan su trío, su tambora, la banda y arriba se pondrán teleféricos y alrededor le vamos aventar arenita playera, chapoteaderos para los niños, albercas para la gente que quiera nadar, palapas, vendimia de artesanías, todo adornado para que sea un atractivo más de este pueblo mágico”.

*EZM