Es reserva ecológica la zona donde se planea nueva presidencia municipal en Gto

La Secretaria del SMAOT manifestó que el cambio de uso de suelo para esta obra por parte de Alejandro Navarro iría en contra del PMDUOET y que es necesario un instrumento para regular estos casos

María Espino

Guanajuato.- Al solicitar un cambio de uso de suelo en la zona en donde se pretende hacer el nuevo edificio de Presidencia municipal en la capital, el acalde Alejandro Navarro Saldaña iría en contra del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) puesto que dicha zona está incluida en dicho documento como área de reserva ecológica.

Así lo manifestó Maria Isabel Ortiz Mantilla, Secretaria del Medio Ambiente Y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (SMAOT), además explicó que en caso de que quieran hacer tal cambio de uso de suelo deberá ser luego de que ya esté finalizado y publicado el PMDUOET en la capital mediante una solicitud que se deberá hacerse al Ayuntamiento para que sea votado.

Mantilla dijo que el municipio tiene facultades para establecer un uso de suelo, sin embargo subrayó que solicitar el cambio de uso de suelo no es cosa imposible pero sí un tema difícil ya que esto implicaría que se modificaran el Programa de Desarrollo municipal y el estatal, lo que implicaría algo muy serio pues recordó que para haber elaborado dichos documentos se requirió de un estudio a detalle.

“Cuando llegamos a Guanajuato capital les dijimos esto es compatible para las actividades económica, para actividades urbanas y lo que pedimos es que se respete el propio programa porque se hizo un estudio muy a fondo para eso y si ellos quisieran cambiar el uso de suelo tendríamos que cambiar Programa municipal y Programa Estatal entonces sí se meterían en una bronca para hacer todos esos trámites, por eso es mucho más complicado (…) no es imposible pero es mucho más complejo”.

Por ello mencionó que urge que la capital cuente con un instrumento que regule el tema de cambio de uso de suelo, porque no lo tenía y al no existir tal instrumento la gente podía construir donde quisiera, “si ya se tiene un instrumento de ordenamiento territorial eso ya no puede ser, no lo puedes estar haciendo sin ton ni son, por ello la urgencia para poner orden en Guanajuato capital”.

Además comentó que dicho programa es necesario para que Guanajuato pueda tener acceso a los fondos metropolitanos, además de que una vez que se concluya no podrán decir aquí cambia el uso de suelo, “porque ya está establecido y tendremos la sociedad que dar seguimiento y en especial nosotros (SMAOT) como encargados del ordenamiento de territorio”.

Comentarios

Comentarios