Es para la seguridad sobrevuelo de helicópteros, Hugo Estefanía

Dijo el candidato del PRD que estos sobrevuelos son para disminuir la incidencia delictiva en los municipios del corredor industrial

Luz Zárate

Cortazar.- Tras la sorpresa que causó el sobrevuelo de dos helicópteros Black Hawk en la zona centro y algunas colonias de Celaya así como en otros municipios de la región, el candidato del PRD a la presidencia y alcalde con licencia de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, pidió a los ciudadanos que tengan tranquilidad, pues la presencia de estas aeronaves es parte de las estrategias de seguridad que se implementarán en la zona.

Este martes por la noche, hubo helicópteros de la Sedena y la Policía Federal que estuvieron sobrevolando a muy baja distancia, aparentemente “buscando objetivos específicos” en Celaya, Cortazar, Villagrán, Juventino Rosas, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, que a decir de Hugo Estefanía estos municipios comenzarán a ser vigilados de manera constante pero ahora vía aérea.

“Ayer en punto de las 9:30 de la noche estaba sobrevolando un helicóptero de la Marina, la gente estaba muy espantada, pero yo les digo que tengan tranquilidad, este helicóptero viene a fortalecer, viene a patrullar los cinco municipios en los que se han presentado problemas con las ejecuciones. Va a estar patrullando lo que es Celaya, los Apaseos, Cortazar, Villagrán y Salamanca. Va a ser diario”, afirmó.

Por lo que el candidato perredista dijo que los ciudadanos deben acostumbrarse a su presencia pues los operativos ya serán cotidianos.

“Decirles que no se espanten, ayer varios me estuvieron marcando, mandando mensajes para preguntar qué estaba pasando. Este helicóptero es un black hawk, son tres en el país y este que estaba sobrevolando está muy equipado y es contra balas, no puede ser derivado. Está equipadísimo, ya vamos a estar muy bien vigilados en estos municipios”, dijo.

También agradeció al Gobernador, Miguel Márquez Márquez, que haya gestionado la presencia de este helicóptero y agregó que todos los niveles de gobierno deben cerrar filas para combatir la inseguridad que aqueja a todo el país.

“Agradezco al señor Gobernador por la preocupación de esta situación que se está viviendo en todo el país pero exclusivamente en estos…Este helicóptero va a estar patrullando constantemente, mañana, tarde y noche, no hay horario”, señaló.

Hugo Estefanía dijo que estos sobrevuelos son parte de la inclusión militar de un cuerpo de élite en esta zona y confía en que con éstos disminuirá la incidencia delictiva en los municipios del corredor industrial.

Estarán sobrevolando la entidad para ubicar puntos específicos que pudieran representar un peligro para la integridad de los guanajuatenses.