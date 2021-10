Gilberto Navarro

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro anunció que no habrá tolerancia al consumo de alcohol en la vía pública durante el Festival Internacional Cervantino 2021 (FIC) para evitar problemas de seguridad.

Quienes incurran en esta conducta podrían ser arrestados y pagar una multa de hasta 4 mil 500 pesos.

Navarro dijo que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, se reunió tanto con la organización del FIC como con autoridades estatales para ultimar los detalles de la coordinación en materia de seguridad, previo al arranque del festival.

Adelantó que aunque la intención es que durante el FIC haya buena atracción de turistas, por motivos de seguridad serán estrictos en el consumo de alcohol en la vía pública.

También lee: Municipio de Guanajuato prevé derrama de hasta 80 mdp con Cervantino 2021

“Lo que ya no queremos es que no estén tomando en el jardín, que tengan sus botellas o cartones de cerveza, porque nada más ensucian ni gastan, generan broncas, generan pleitos y así no. Para eso están los bares y restaurantes para que ahí vayan”.

Dijo que ahora tendrá que establecer mayor vigilancia para además de evitar conflictos en materia de seguridad, también procurar que no haya aglomeraciones, pues recordó que en el Cervantino del 2018, se hizo el baile masivo de ‘La Chona’ y precisamente este tipo de conductas son las que se busca evitar.

Reconoció que en estas cuestiones y algunas como los horarios de cierre de los bares ha habido discrepancias con la organización del festival, sin embargo, son cuestiones operativas que le corresponde atender al Municipio.

Y los recursos, sin respuesta

Foto: Archivo

En el tema del FIC, Alejandro Navarro señaló que aún no han recibido respuesta del Gobierno del estado a la solicitud de 20 millones de pesos para los gastos operativos del FIC en cuestión de seguridad y servicios municipales, sin embargo, se dijo confiado en que habrá una respuesta positiva.

“Creo que el Gobierno del Estado también tiene un panorama complicado y que es difícil y el horno no está para bollos, pero en el pedir está el dar. Nosotros hemos pedido 20 millones que se requieren para la ciudad, tenemos baches, tenemos falta de lámparas, se requiere para horas extras y para muchas cosas, para tener limpia nuestra ciudad para los visitantes que van a llegar. Si sobra un poquito, que se vaya a la compra de algunas cosas; nos faltan los uniformes de los policías”.

ac