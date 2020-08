Es oficial, a partir de este lunes vuelven a permitirse los eventos en Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Nuevamente el colectivo ‘Sembrando Comunidad’, acusó al comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Héctor Díaz Ezquerra de actuar con poco profesionalismo al convocar a un número reducido de familiares de personas desaparecidas a una búsqueda en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán, sin la presencia de autoridades federales.

José Gutiérrez, representante del colectivo señaló que la convocatoria enviada por correo electrónico se hizo solo 14 horas antes de iniciar los trabajos y no se garantizaba la seguridad de los asistentes a una zona en donde sigue operando un grupo delictivo, motivo por el cual no asistieron.

“El titular de la Comisión nos indica que va a haber una búsqueda hoy (viernes) a las 9:00 de la mañana e invita específicamente a ciertas víctimas, no a todas sino solo las que él menciona, cuando una de las víctimas le pregunta sobre la seguridad que va a haber durante la búsqueda dice que solo va a ser seguridad por parte del estado y no va a haber esta colaboración con SEDENA ni con Guardia Nacional, y eso causa mucha preocupación porque la búsqueda iba a ser en Santa Rosa de Lima y nos preocupa bastante”.

Ante ello, los colectivos ‘Sembrando Comunidad’ y ‘A tu Encuentro’ acordaron que no participarán en trabajos que no estén diseñados de forma profesional y en los que no se apliquen medidas de seguridad.

“Lo que nos indican en México y hasta la propia Comisión Nacional de Búsqueda es que esto está mal hecho y que si no nos sentimos seguros no debemos participar, entonces tomamos la decisión de no participar”.

Afirmó que una integrante del colectivo acudió al punto de reunión resguardando su identidad y se percató que solo llegó una patrulla de las FSPE, “entonces si estamos bien preocupados porque no se está tomando con seriedad ni con el profesionalismo adecuado la seguridad de las víctimas”.

Ante ello, refirió que presentaron una carta al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en la que solicitan que se lleve a cabo una reunión la próxima semana en la que esté presente el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre; así como con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político y con Héctor Diaz Ezquerra.

Denuncian agresiones

Por otra parte, José Gutiérrez refirió que una de las tres mujeres integrantes del colectivo que fueron detenidos en la manifestación realizada en la glorieta Santa Fe en la capital presuntamente está siendo amedrentada, esto luego de que la madrugada de este viernes su carro fue ‘cristaleado´ sin que haya algún indicio de que se lo pretendían robar.

Manifestó que tanto ella como sus compañeras sobre quienes aún pese una carpeta de investigaciones por presuntas lesiones contra elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) han referido temer por su integridad.

