Es obrero y gracias a su parecido con Brad Pitt puede cobrar hasta ¡mil euros!

Reino Unido.- Bien dicen que todos tenemos un doble en el mundo y hace algunos meses comenzó a hacerse viral la historia de una persona que es albañil y que su gran parecido a Brad Pitt lo ha aprovechado para sacar dinero extra aunque también dijo que le ha causado algunos problemas.

Se llama Nathan Meads (@bradpitt_lookalike) y su parecido con la estrella de Hollywood es más que razonable. Tal es así que cobra por hacer de su doble en eventos y, por supuesto, le confunden por la calle. “No puedo ir a ningún lado”, afirmó en una ocasión.

De acuerdo con el portal Yosoitú, Nathan tiene 33 años de edad y vive en Oxford, Inglaterra y cuenta que debido a su parecido con Brad Pitt lo detienen en la calle para pedirle fotos y autógrafos.

“No puedo ir a ningún lado. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador empujándose unos a otros pensando que soy Brad Pitt«, explicó en una entrevista Nathan Meads. Y es que se parece tanto que uno de sus trabajos es el de doble no oficial de la estrella estadounidense”.

Cuando no está haciendo de Pitt, nuestro protagonista trabaja como obrero. Algunos de sus compañeros y amigos aprovechan su sorprendente parecido para llamarle ‘Brad’ o ‘Bradders’.

En Instagram debutó el 3 de enero de 2017 y, casi tres años después, todavía no ha conseguido alcanzar los 10.000 seguidores.

Gracias a su parecido no solo ha conseguido popularidad e ingresos extra, sino también la oportunidad de conocer a su actual pareja. Se llama Adiel y le escribió por Facebook para felicitarle por su parecido, lo que provocó que él la invitara a cenar. “Es una pena que no me parezca a Angelina Jolie”, confesó en una ocasión.



