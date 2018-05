Es necesaria estrategia para disminuir uso de vehículos particulares

La directora del Instituto Municipal de Planeación aseguró que en el estudio de movilidad que actualmente realiza el Implan se hace énfasis en conocer a detalle rutas y tiempos del Transporte Público

María Espino

Guanajuato.- La directora del Instituto Municipal de Planeación, María Esther Arteaga dijo que es necesario trabajar en estrategias encaminadas a reducir el uso de carro particular para desahogar el congestionamiento vehicular que diario se vive en la zona sur, Pozuelos y Embajadoras, esto como parte de un Plan de Movilidad para la capital Guanajuatense.

Lo anterior durante la mesa de trabajo del Implan en la que donde se informó que el estudio de Movilidad del transporte público que elabora el IMPLAN presenta un avance del 50%; dijo que la fecha límite para que la empresa a cargo concluya es a finales de septiembre, por lo que garantizó que se está dentro del tiempo y que no hay retrasos en el trabajo.

Arteaga explicó que el estudio de movilidad que actualmente realizan hace énfasis en conocer a detalle rutas y tiempos del Trasporte Público, además de analizar el comportamiento de los ciudadanos al usar este servicio, es decir frecuencia, distancias, etc.

La funcionaria explicó que aún no concluyen el estudio de Movilidad en torno al transporte público que presenta avances pero que faltan algunos temas que se deben revisar; subrayó que el tema de Movilidad de carro particular requiere de un estudio especial el cual tendría un costo extra, no precisó de cuánto.

“La primera fase del plan de movilidad con énfasis en el trasporte público (…) no estamos estudiando todo el desplazamiento de los vehículos hacemos unas aproximaciones para poder analizar en lo paralelo toda las formas de movilidad, pero las precisiones con las que se está abarcando la movilidad del transporte particular no es la suficiente para tomar decisiones y/o hacer propuesta”.

Arteaga dijo que con lo que están trabajando es posible proponer por donde es conveniente que pasen rutas, horarios, velocidad, entre otros aspectos relacionados con mejorar el uso del trasporte público.

Respecto a los peatones y bicicletas, Esther Arteaga dijo que este es un trabajo que el Implan realiza por iniciativa propia ya que no está considerado dentro del contrato que se firmó con la empresa a cargo del estudio, sin embargo lo trabajan con apoyo de la Universidad de Guanto con el objetivo que de dar un alcance mayor al estudio de movilidad y para que lo único que quede pendiente sea exclusivamente el tema del uso de carro particular”.

Cabe mencionar que dicha reunión estuvieron presentes integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos de Gobierno y Transporte y Vialidad del Ayuntamiento, además de los representantes legales de los concesionarios del Transporte Publico en el municipio.