Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Es el Comité Estatal de Morena quien deben llevar a cabo la presentación de los aspirantes a las candidaturas o incluso ellos mismos y no legisladores, señaló la senadora Antares Vázquez Alatorre quien pidió a los interesados a esperar los tiempos, pues ni siquiera se ha lanzado la convocatoria para la contienda interna.

Lo anterior luego de que el lunes, en plena presentación del aspirante a la candidatura por la alcaldía de Irapuato, José Aguirre Gallardo quien estaba siendo respaldado por diputados locales y federales, irrumpieron un grupo ‘obradoristas’ quienes rechazan dicha postulación al señalar que José Aguirre además de ser de extracción priista, no ha hecho nada por Morena en Irapuato.

Al respecto, la senadora de Morena, Antares Vázquez dijo que, llamó la atención que hubiera legisladores por Morena que, de entrada- algunos- no son militantes del instituto político y eso fue lo que desató el enojo de algunos militantes, sobre todo porque en estos momentos los ánimos están caldeados y cada uno tiene sus propuestas.

“El tema es que ni siquiera ha salido la convocatoria y cada quien como militantes tenemos preferencias, hay varios de los legisladores que estuvieron ahí que no son militantes, entonces entiendo que no conocen el estatuto y las reglas y no son militantes, ellos están en los Grupos Parlamentarios de Morena pero no son parte de nuestro partido, entonces bueno están en su derecho, sin embargo, no ha salido la convocatoria, habrá el tiempo en que cada quien quienes se quieran postular, en Morena así es, quien quiera postularse podrá hacerlo”.

En la rueda de prensa en donde se pretendía presentar a José Aguirre se encontraban Miguel Ángel Chico Herrera y Emanuel Reyes Carmona, diputados federales.

Respecto a la postulación de José Aguirre, Antares Vázquez prefirió reservarse su opinión al señalar que “no quiero alentar ni filias ni fobias en contra de alguien (…) cada quien tienen su derecho legítimo a participar, habrá otros, hay otros que han ido externando su intención y pues están en su derecho también”.