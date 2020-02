Es mentira que la adjudicación directa de contratos con AMLO ha disminuido: Arias

Roberto Lira

Guanajuato.- El estado mantendrá su sistema de salud de aprobarse la propuesta que se presentará este día a la Secretaría de Salud por parte de los gobernadores del Partido Acción Nacional, la cual consiste en mantener firmar la integración al Instituto Nacional de Salud y Bienestar (INSABI), pero manteniendo el esquema estatal de salud.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, anunció que este martes los gobernadores de los estados Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas y Aguascalientes presentan a la Secretaría de Salud Federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador, una propuesta complementaria al sistema de salud nacional.

Explicó el funcionario: “México no puede tener un sistema de atención diferente, entonces hay que reconocer que existe el INSABI desde luego; la ley se ha modificado para que desaparezca el seguro popular y sea el INSABI el modelo de atención, donde si nosotros queremos hacer una propuesta diferente… no necesariamente al modelo de atención sino a no centralizar el tema, que se nos permita seguir administrando el sistema de salud estatal”.

Asimismo, resaltó los resultados en materia de salud que ha tenido el estado en los últimos años donde el CONEVAL ha reconocido que el 62 por ciento de las personas que no tenían cobertura en salud hoy la tiene, además esta es la secretaría que a nivel nacional ha sido reconocida como la más transparente, se tiene un abasto de medicamentos superior a la media nacional, por lo cual se tiene que considerar las necesidades y condiciones de cada entidad.

Dijo Díaz Martínez: “Si el presupuesto no crece y si crece tu base de personas a atender no será suficiente y es por eso que el Seguro Popular tenía reglas claras de operación y de financiamiento, que no queremos que se conserven tal cual, pero sí que se consideren las necesidades muy particulares de cada estado y que no se generalice”.

El secretario de salud informó que para este año se invertirán en el estado 13 mil millones de pesos, ocho mil millones que provienen de la federación en concreto, tres mil 925 millones del INSABI, antes Seguro Popular, cuatro mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y se invertirán cinco mil millones de pesos por parte del estado.

