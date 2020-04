Es la oportunidad de que la ciudadanía viva de manera especial esta Semana Santa: obispo

Luz Zárate

Celaya.- En las comunidades rurales, en su mayoría la gente aún no acepta que hay alerta sanitaria y que deben estar en sus casas para no contagiarse de coronavirus, se siguen reuniendo en las calles y sus plazas públicas.

En las comunidades más grandes de Celaya, Rincón de Tamayo, San Miguel Octopan y San Juan de la Vega se les apreció este fin de semana muy contentos sentados en las plazas y jardines de su comunidad. En ninguno se apreció que guardaran su sana distancia y en ninguno de los tres lugares se ha prohibido que se sienten o que utilicen el lugar los pobladores.

Muchos no creen que exista la enfermedad y aprovecharon este sábado para salir al tianguis, a dar la vuelta, a comprar alimentos a los puestos instalados en la plaza principal y hubo hasta quienes se sentaron afuera de su casa.

“Eso no existe, es para asustarnos, de todos modos de algo nos vamos a morir y yo prefiero hacerlo siendo feliz y no encerrada”, dijo la señora Juana Montes de 65 años de edad.

En la plaza principal de Rincón de Tamayo incluso se apreciaron varios niños jugando y sus papás viéndolos como disfrutaban de la tarde.

En San Juan de la Vega también se repitió la escena, decenas de personas caminaban en la calle sin ningún tipo de protocolo de seguridad sanitaria, comían, tomaban dinero, se tocaban los ojos, la cara y en ningún momento se lavaron las manos o se colocaron gel.

En San Miguel Octopan, muchos de los ciudadanos están enterados que existe el virus y que se pueden contagiar, pero –dijeron- tampoco les preocupa mucho.

Piden cierre de sitios públicos

Algunos ciudadanos piden que de inmediato se clausure el acceso a la Calzada y a la Alameda para que ya no se reúnan ahí las personas –algunas de ellas emigraron a estos sitios después de que cerraron el jardín principal y la plaza San Agustín-, sin embargo hay comerciantes que piden que no los clausuren pues “viven al día” y son esos ciudadanos renuentes a quedarse en casa, quienes les consumen.

El jueves cerraron el Jardín Principal y el viernes la Plaza de San Agustín, pero muchos de los que ahí se iban a descansar ahora pasan el tiempo en la Calzada, en la Alameda o en el Parque Morelos, por lo que los ciudadanos que temen que crezca el número de contagiados por coronavirus.

Hasta este sábado había 4 casos confirmados de coronavirus y 8 que están en investigación.

“Quiero que cierren ya todos los sitios públicos, no es posible que tengan que estar poniendo cintas amarillas por donde quiera nada más porque la gente no entiende, por favor que recapaciten que si siguen saliendo va a haber un contagiadero, por favor clausuren la Calzada, la Alameda”, señaló Patricia Medina.

Sin embargo los puestos de alimentos instalados en la Calzada y la Alameda siguen instalados a pesar de la contingencia del coronavirus, porque son negocios cuyos dueños “viven al día” y de los cuales dependen varias familias, que si no trabajan y no venden, no comen.