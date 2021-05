Es imposible no pensar en contagios ante el regreso a clases, advierte Gatell

Agencias

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, consideró que una vez que haya retorno a clases presenciales en las escuelas del país sí se pueden presentar casos de Covid-19 pese a la vacunación a profesores.

En la conferencia vespertina, pidió no tener falsas expectativas, es decir, que las probabilidades de que no ocurran casos son nulas.

“Muy importante, no tener falsas expectativas, la pregunta obvia es: ¿Eso significa que no va a haber casos de enfermedad en los recintos escolares? No, no significa eso, sería completamente fantasioso pensar que no va a haber ni un solo caso, se pueden presentar casos”, afirmó.

Según el funcionario, otro factor importante será la identificación oportuna de esos potenciales contagios o brotes para que las autoridades sanitarias, educativas, madres y padres de familia puedan responder ante esa situación.

Por la mañana y luego de que en Campeche se registró un repunte de casos y cierre de escuelas, y de que en Nayarit también cerraron, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no “exagerar” ni cerrar los planteles porque no hay indicios de una tercera ola ya que la pandemia sigue perdiendo fuerza.

En cambio pidió aislar si se encuentra un brote, pero no parar, pues es muy importante regresar a presenciales garantizando la salud, y también el derecho a la educación.

Aparte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, descartó que se cancele el regreso a clases presenciales, pues se prevé que para el 5 de junio ya estén vacunados, al menos con la primera dosis, 40% de los adultos de la Ciudad.

En Veracruz, un mínimo de escuelas regresaron ayer al sistema presencial a pesar de que aún hay 37 municipios en amarillo y dos en naranja, se espera que el 1 de junio la mayoría de los planteles puedan regresar a las aulas.

Ayer la Ssa reportó que México acumuló 221 mil 695 muertes, esto es 48 fallecimientos más que el día anterior, y 2 millones 397 mil 307 casos confirmados.

Hasta el domingo se han aplicado 26.5 millones de dosis entre personas mayores de 50 años, personal médico y maestros.

