Es coreana pero apoyará a la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia

Yujin Bae vive y trabaja en León desde hace tres años. Y aunque haya nacido en Corea este sábado apoyará al tricolor, pues su corazón ya le pertenece a México, en donde ve un potencial mayor que su ciudad natal.

Christian Rendón

León.- Yujin Bae es coreana pero su corazón ya le pertenece a México, por lo que está dividida para el partido del Mundial que se llevará a cabo este sábado.

Por una parte quiere que gane Corea porque es originaria de allá, pero, por otra, quiere la victoria para México porque ya se encuentra viviendo desde hace tres años en estas tierras.

“Yo aquí viviendo en México no importa Corea, me importa porque soy coreana, pero ahorita juegan muy feo y no me interesa, yo viviendo en México para mí es más importante”, dijo.

La mujer de 36 años de edad estudió Biotecnología y Medicina y salió de su país para instalarse en México, pues su hermano que vive en León desde hace 6 la invitó para que pudiera poner un negocio y crecer como persona, pues donde vive está muy competido.

Recientemente llegó su mamá, su hermana y toda su familia, pues ven en México un potencial que no hay en su país natal, y aunque ya están todos reunidos, no saben si se van a ver el sábado para ver el partido, pues tienen mucho trabajo por el giro restaurantero al que se dedican.

Comentó que todavía no se acostumbra a México, pero aseguró que le gusta porque su gente es más calidad para sus fiestas y celebraciones, y por supuesto, también le gustan las playas como Veracruz y Nuevo Vallarta que ya tuvo la oportunidad de conocer.