Es complejo suplir recursos federales: diputada

Ante el recorte al presupuesto en el programa Prospera de la Secretaría de Salud, Alejandra Gutiérrez Campos comentó la dificultad de subsidiar todas las carencias con dinero estatal

Jessica de la Cruz

León.- La diputada local de la bancada ‘blanquiazul’, Alejandra Gutiérrez Campos, argumentó que no se pueden estar cubriendo todos los recursos económicos que quita la federación, con dinero estatal, porque la mayoría de los impuestos que se pagan se van al orden federal.

Esto, luego del presunto recorte al presupuesto que se anunció de más de 180 millones de pesos para el programa Prospera que pertenece a la Secretaría de Salud (SSG). En el cual se estaría afectando a más de un millón de familias de comunidades rurales o de sitios alejados y que reciben atenciones médicas a través de unidades móviles de salud.

Por lo que Gutiérrez Campos dijo que en caso de que no llegue y se cumpla el recorte de este recurso, se buscaría una alternativa y se analizaría esta cantidad del presupuesto estatal.

“Es muy importante que este recurso no sea retirado del estado, en verdad serían muchas las familias que reciben este tipo de apoyos, y son las personas que más lo necesitan, nosotros estamos pidiendo que lo reconsidere la federación y este recurso siga llegando a las entidades federativas. Algo que yo he venido señalando es que tenemos un pacto federal, en donde aquí los guanajuatenses pagan impuestos federales, aquí se paga ISR, se paga el IVA (…), este presupuesto no, no lo están regalando”, añadió la Diputada.

Alejandra Gutiérrez enfatizó que lo que no se puede permitir es seguir cubriendo todos los recursos que quita la federación, porque la mayoría de los impuestos que se pagan se van a la federación.

