Es Celaya el ‘paso del diablo’ para los centroamericanos

Diariamente pasan por esta ciudad decenas de migrantes, pero no todos llegan ya que muchos son deportados; aunque se ven amenazados ante los grupos delictivos, aseguran que seguirán adelante

Luz Zárate

Celaya.- Pese a que entre los migrantes centroamericanos corre el rumor de que en Celaya y Comonfort hay grupos delictivos que los secuestran o que los obligan a delinquir, este sábado arribaron a la ciudad varios de ellos en su paso hacia la frontera.

Al cuestionarlos sobre la noticia de que el viernes se rescató a un grupo de 24 migrantes centroamericanos que habían sido secuestrados en Empalme Escobedo en el municipio de Comonfort y fueron encontrados y liberados en una casa ubicada en Celaya, respondieron con la esperanza como único ideal, y el riesgo presente en la razón.

“Sí nos enteramos que habían secuestrado a unos, pero ¿qué hacemos? nos la tenemos que jugar porque en nuestro país las cosas están muy mal. Nosotros cuando pensamos en nuestra ruta contemplamos que Celaya está difícil, incluso en las caravanas que pasaron hace meses decían que no querían pasar por aquí”, señaló Jonathan Mendoza, migrante.

Cabe destacar que diariamente pasan por esta ciudad decenas de centroamericanos, sin embargo, muchos de ellos no llegan porque son deportados a su país de origen ya que en el camino se topan con policías federales, militares o personal de seguridad ferroviaria que los agrede, intimida o extorsiona, o porque los grupos delictivos los incitan a unirse a delinquir pero en el peor de los casos los secuestran.

Eduardo Jovany Curado Mendoza, proveniente de Honduras, dijo “estamos aquí y llegan personas de grupos (delictivos) y nos ofrecen dinero, quieren que trabajemos para ellos, a mí me invitaron pero hay otros que obligan a entrar de delincuentes, yo prefiero pedir una moneda para comer y seguir mi camino, pero muchos sí acceden. Muchos se deciden (por la delincuencia) después de cómo nos trataron en el camino, pero otros como yo sí preferimos seguir porque entrando ahí (al crimen) sales muerto, yo ya llevo no sé cuántas golpizas y me han llevado a la cárcel pero confío en que llegaré”, dijo Humberto Harlington Avila.