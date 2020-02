Es camino al Faro tierra de asaltantes

María Espino

Guanajuato.- Ante los hechos violentos que recientemente han ocurrido en la Capital, los paramédicos de Cruz Roja tienen la instrucción de no entrar en zonas de riesgo hasta que la Policía en turno les informe que ya no hay peligro, esto con el objetivo de no poner en juego la vida de los socorristas, así lo manifestó el director general de la Delegación de Cruz Roja en la ciudad de Guanajuato, Enrique Abascal.

Abascal aseguró que, aunque tiene la indicación antes referida los paramédicos, al menos en la Capital no han sido objeto de agresiones y reconoció que la ciudadanía cuida a los socorristas, pero sí resaltó que tienen la indicación de no meterse a sitios donde hay peligro y no se expongan a peligro innecesario.

Eso sí, admitió que no falta la gente que ha llegado a molestarse porque se tardan un poco en llegar a atender los reportes, pero en la mayoría de estas situaciones se debe a que hay mucho tráfico o porque surge alguna otra complicación que impide que lleguen al destino, pero no pasa de que se molesten un poco.

“No somos víctimas aquí en Guanajuato de la inseguridad y violencia (…). Se impartió un curso de ‘Acceso Seguro’, el cual sirve para que como paramédico no te metas donde hay peligro, por ejemplo una balacera, que se esperen a que llegue la Policía y controle la situación y si hay lesionados los sacan y nos lo llevamos, pero no meterse”.

La mejor generación del estado

Este sábado se graduó la Generación 22 de ‘Técnicos en Urgencias a Médicas’, del que egresaron nueve personas que obtuvieron reconocimiento por haber concluido satisfactoriamente la capacitación.

Tras un año de aprendizajes teóricos y prácticos, los ahora Técnicos en Urgencias Médicas lograron concluir el curso con excelentes calificaciones y resultaron en primer lugar en aprovechamiento a nivel estatal.

El adiestramiento en esta corporación de rescate no cesa, por lo que la Generación 23 está en proceso de formación, se trata de ocho personas más, la mayoría jóvenes, cuyo interés por rescatar vidas es parte de su pasión.

Enrique Abascal explicó que la gente interesada en tomar este curso y en determinado momento ser parte de Cruz Roja, sólo tiene que acudir a las instalaciones que se ubican en Avenida Juárez, a escasos metros de las oficinas del Simapag.