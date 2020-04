Es burla decir que somos uno de los países con menos infectados: Felipe Calderón

Notimex

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal contratará por un mes los servicios de la red de hospitales privados de México y poner a disposición tres mil 300 camas de terapia intensiva para el tratamiento de casos graves de Covid-19.

El mandatario federal destacó que este contrato tiene una base solidaria con el gobierno, por lo que los nosocomios privados no tendrán ganancias ni utilidades derivadas de ese servicio.

“Este convenio nos permite que se atienda a todos los enfermos de coronavirus y que no se nos saturen a las áreas de terapia intensiva, es un convenio solidario”, expuso el Ejecutivo federal.

“Se portaron de primera, no es un convenio con fines de lucro, esto es muy interesante darlo a conocer, es un convenio solidario por parte de ellos, nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades, y esto yo lo agradezco”, enfatizó el mandatario federal en un video difundido en sus redes sociales.

Desde su casa en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, López Obrador reconoció la visión de la Asociación Nacional de Hospitales de México, que presiden Mario Vázquez Ulloa y Olegario Vázquez Aldir.

Entre los nosocomios que prestarán sus servicios al sector salud figuran el ABC, Ángeles, Médica Sur, Grupo Torre Médica, el Hospital Dalinde, entre otros inmuebles, que el día de mañana, durante la conferencia matutina serán dados a conocer en su totalidad.

“Con esto podemos estar más tranquilos, seguros, sin embargo, lo más importante de todo no son los hospitales, no queremos que se llenen los hospitales de infectados, lo que queremos es que se prevenga”, puntualizó.

