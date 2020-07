Eroga 1 mdp Celaya para Guardia Nacional

Luz Zárate

Celaya.- En las comunidades rurales de Celaya apenas se comienzan a preocupar por los casos de coronavirus Covid-19; hace unas semanas las personas no usaban cubrebocas pues pensaban que a la zona no llegaría la enfermedad y algunos ni siquiera creían en ella hasta ahora que ya conocen personas que sí han enfermado o muerto.

Correo realizó un recorrido y constató que la mayoría de los habitantes de Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega y San Miguel Octopan no respeta la sana distancia y no han cumplido el aislamiento social, pues en jardines y plazas públicas se notó a varias personas descansando, comiendo en los puestos ambulantes de la zona y platicando en las bancas, sin respetar que son áreas que están clausurados y además no usaban cubrebocas.

Algunos comienzan a creer

En general los habitantes de la zona rural coincidieron en que al principio de la contingencia sanitaria no creían en el coronavirus; pero en la actualidad algunos ya consideran la posibilidad de cuidarse.

En San Juan de la Vega un 50 por ciento de las personas sí porta cubre bocas, algunos comenzaron a adoptar las medidas de higiene debido a que en la presente semana al menos tres personas de la comunidad murieron por Covid-19.

“Nosotros al principio, hace tres meses no creíamos, andábamos como si nada, pero enfermó mi esposo, se puso muy mal y apenas va saliendo de la enfermedad, aquí sí conocemos a mucha gente que se ha enfermado y algunos han muerto, pero aun así la gente no entiende, el pueblo no quiere poner atención en que es una enfermedad que sí existe, ahorita algunos ya traen su cubrebocas, pocos pero sí ya empiezan a obedecer”, platicó Juana.

