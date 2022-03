Ernesto Prieto

LA MULA NO ERA ARISCA. Entre los diputados de las fracciones de los partidos representados en la actual legislatura local ya se cruzan apuestas en torno a si creen que Ernesto Prieto retira su solicitud de licencia o no, antes de que el dictamen ya aprobado en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llega al pleno.

ESPERA UN POCO…El dictamen ya podría ser enlistado en la sesión de mañana pero no va a ocurrir así. De acuerdo al propio Prieto Gallardo, el pacto con la Mesa Directiva es que entre hasta el jueves 31 de marzo para que, de esta manera lo haga justo al corte del mes.

UNA SEMANA MÁS. Una decisión que parece razonable salvo que se trata de Prieto Gallardo quien ya en la legislatura anterior acumuló en varios momentos, la inminencia de despedirse de la legislatura y la hizo de emoción. Retiraba la solicitud y dejaba vestido y alborotado a su suplente, Enrique Alba.

DE CASA. En esta ocasión, la licencia se funda en la “obligatoriedad” que le exige Morena a sus representantes populares para no ostentar cargos directivos de partidos al mismo tiempo que su curul.

SE PUEDE. Las comillas son por la flexibilidad de esas exigencias pues Prieto lleva ya 6 meses ostentando el doble cargo y no le ha pasado nada. Así que, en los moldeables estatutos y reglamentos de este partido, hasta no ver no creer.

CALENTANDO. Prieto Gallardo solicita licencia porque debe hacerlo, no porque quiera. Su suplente Pablo Alonso Ripoll quien ya está listo y debe estar con el rosario en la mano, a la espera de que Prieto se decida.

NOVATO. Alonso Ripoll no tiene mayor experiencia política en cargo de designación, menos de representación popular, así que ya veremos, si se le hace, como encaja en la dinámica morenista.

DE MENTIRITAS. Respecto a la solicitud de licencia de la priista Ruth Tiscareño, esa es la clásica que es solo para cumplir el trámite que exige una convocatoria para una elección partidista. En el PRI se puede ser 2 cosas al mismo tiempo y más en el PRI de la dupla AriasTiscareño (no hay más cargos disponibles si no también los agandallaban) NI SE ALTERA… El punto es que esa no va a llegar a ser dictaminada y mucho menos al pleno. Así que, la suplente ni se hace ilusiones.

Ernesto Prieto

LA DEL ESTRIBO…

Circuló desde el lunes en varios chats un informe de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública del año 2018, último del primer trienio de Héctor López Santillana en León.

La ASF concluye que el municipio no hizo un gasto eficiente y no proporcionó el destino de más de 2 mil millones de pesos.

Se supone que hubo una respuesta del Municipio de León en enero de 2020 a esas observaciones cuyo contenido se desconoce.

La autora material de la difusión de estas investigaciones es la exalcaldesa Bárbara Botello quien no ceja en el empeño de defender los logros de su gestión y tratar de decir que los gobiernos azules cojean del mismo pie que el suyo.

Que ella promueva la difusión no quita la obligación de los involucrados de aclarar si hubo o no irregularidades. Todavía ni siquiera se dictaminan los otros pendientitos del trienio anterior.

Ver nota: Aprueban licencia como diputado local por tiempo indefinido a Ernesto Prieto

Ernesto Prieto

LAS MUJERES MORENISTAS CON BEATRIZ HERNÁNDEZ

Hace exactamente un año, las mujeres que tenían un cargo de representación popular y la entonces dirigente estatal Alma Alcaraz pedían al Comité Ejecutivo Nacional de Morena considerar la posibilidad de que la entonces alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, volviese a tener la posibilidad de ser postulada como candidata a la alcaldía de Salamanca.

Además de Alma Alcaraz, las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Antares Vázquez Alatorre así como la diputada Magdalena Rosales se pronunciaban a favor de la expanista que veía renovadas sus posibilidades luego de que en el horizonte ya aparecía como favorito para la candidatura, el menor de los Prieto, César.

Hernández Cruz ya estaba peleada abiertamente con el diputado local Ernesto Prieto que públicamente cuestionaba el actuar de Hernández Cruz y las presuntas irregularidades como alcaldesa. También su pleito con Alma Alcaraz, estaba vivito y coleando.

Pero el lance de las mujeres morenistas no fructificó porque al final, César Prieto fue no solo el candidato sino el alcalde luego de que se manejó la posibilidad de una tercera opción, el empresario Óscar Macías.

Al final, se impuso el peso político de los Prieto quienes hoy pueden presumir cargo para todos porque, Ernesto es diputado y dirigente, César, alcalde y Ernesto papá, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Beatriz Hernández no tuvo el respaldo suficiente para lograr de nuevo la postulación y se quedó en la orilla mientras Prieto celebraba la nominación.

La expanista no se quedó con las ganas y buscó la candidatura por el PT que finalmente logró, aunque en realidad solo hizo un papelón pues ni un solo regidor alcanzó a colar.

La resolución de aquel pleito resultó esclarecedor de lo que pasa en Morena con un control que consolidaban los Prieto sin ninguna discusión cuando se trataba de espacios y candidaturas. Ya actualizaremos cómo andan los equilibrios y desequilibrios de cara a 2024.

Ver nota: PAN dará batalla al IEEG contra candidaturas para grupos discriminados

Ernesto Prieto

EL NUEVO AEROPUERTO: LA DESCALIFICACIÓN Y LA MESURA

Dicen que nada es verdad ni nada es mentira y que todo es según el cristal con el que se mira y para muestra un par de pronunciamientos sobre el polémico y recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México. La primera, un tuit del presidente de Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez y la segunda del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Después de lo de hoy me queda claro que nos faltó valor para defender el NAICM. México no merece lo que nos está pasando. No hay visión de país. No tenemos gobierno federal que trabaje por México. Están desconectados de toda realidad. Este no es el país que queremos. México es mejor que esto”, escribió el dirigente del sindicato patronal en León.

“Si le faltan cosas por terminar, evidentemente pero sí tengo que decir que va a ser un aeropuerto que va a ser muy funcional, no de los más bonitos ni de los mejores del mundo. Yo conozco aeropuertos como el de Singapur, de Shangái, de Taiwán. No es de los mejores del mundo y les puedo decir que sin embargo, que es un aeropuerto muy digno y me gustó la forma en la que resolvió muchos temas. Es un aeropuerto que tiene que aportar y yo diría que dejemos que funcione”, declaró ayer en una entrevista el gobernador Diego Sinhue.

Y claro, hay diferencias que se deben tomar en cuenta a la hora de calificar las posturas de ambos. El gobernador estuvo en el evento de apertura con otros mandatarios estatales mientras que Rodríguez Velázquez lo evalúa a distancia.

Y por otro lado, Rodríguez Vallejo se ha distinguido por asumir posturas equilibradas ante la 4T en ciertos temas. Es decir, no agarra la bandera anti-AMLO, tiro por viaje y escoge los asuntos en los que vale la pena subirse al ring. Digamos que suele ser políticamente correcto y este podría ser el caso.

Pero tampoco iba a elogiar una obra para quedar bien a sabiendas de que estaba mal o condenado al fracaso como obra del actual gobierno. Incluso dijo que para los guanajuatenses quedan más cerca y accesible que para algunos que habitaban zonas conurbadas a la Ciudad de México.

Al final de cuentas es destacable la ponderación que hace Rodríguez Vallejo quien sabe que no le conviene ni es sano ver la política en blanco y negro como suelen verla algunas agrupaciones empresariales como la propia Coparmex y algunos en su propio partido.

Ayer lo dijo así justo en un evento de este sindicato patronal en Irapuato. Es cierto que hoy la polarización se alienta desde Palacio Nacional en cada mañanera casi con cada pronunciamiento.

No es fácil encontrar el justo medio frente al avasallamiento y la radicalización que se empuja desde los sectores más radicales del gobierno federal. Pero es momento de hacer contrapesos más allá de la estridencia mediática. Con más inteligencia y neurona que hormona y emoción.

La Coparmex siempre irá frontal al choque con la 4T porque también es una cuestión de afinidades ideológicas y de estilo. Aquí el sector empresarial guanajuatense nunca alzó la voz de esta manera cuando proyectos como la fallida refinería y la Expo Bicentenario se realizaron en su momento, producto de los caprichos del mandatario en turno y que hoy no encuentran qué hacer con ellos.

Ernesto Prieto

Ernesto Prieto

Ernesto Prieto