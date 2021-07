Nancy Venegas

Irapuato.- El diputado por Morena, Ernesto Prieto Gallardo, retó al gobernador Diego Rodríguez Vallejo y a los panistas guanajuatenses para que igual que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en marzo del 2022, se someta a una consulta pública que revele si la población desea que continúe con su mandato. Propuso que en la misma consulta se cuestione a los electores la permanencia del fiscal de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre y Álvar Cabeza de Vaca, secretario estatal de seguridad.

“Hago el llamado respetuoso al gobernador de que haga un ajuste en materia de seguridad de que se inicie el procedimiento de remoción de Zamarripa y la sustitución de Álvar Cabeza de Vaca. Queremos ver si el gobernador tiene los tamaños, las ganas, el ánimo, la capacidad, si tenía las manos amarradas nosotros estamos esperando que mediante la figura de consulta popular podamos poner a consideración del pueblo Guanajuato si Zamarripa continúa o no. Es un reto a los panistas y al gobernador del Estado, si son de verdad hombrecitos y mujercitas con todo el respeto que me merecen que acepten en marzo que el gobernador Diego, si no que las ponga a la palestra igual que al presidente López Obrador, que no le saque que no pongan de argumentos que el marco normativo local no se actualizó, no se armonizó con la norma federal, que se una con el tema de revocación de mandato si continúa como gobernador o no”, dijo Prieto Gallardo.

En su visita a Irapuato, adelantó que en el congreso local la fracción de Morena hará un análisis jurídico para la viabilidad en la aplicación de la consulta pública en la entidad.

“Les voy a decir a los compañeros diputados de la nueva legislatura es que hagamos el análisis ya lo estamos revisando para presentar como legisladores, como partido, ciudadanos, revisando el marco normativo”.

Necesaria su renuncia

Para terminar con la inseguridad y devolver la paz a las familias guanajuatenses, el diputado por Morena, Ernesto Prieto Gallardo, dijo que es necesaria la renuncia del fiscal de justicia, Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de seguridad ciudadano, Álvar Cabeza de Vaca Appendini y un cambio total en las estrategias estatales.

“La inseguridad no ha bajado en Guanajuato, porque no se pueden cambiar las cosas, en Guanajuato si seguimos teniendo a los mismos responsables, Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, la exigencia es clara: tiene que haber un ajuste, tiene que haber un auténtico golpe de timón en la estrategia de seguridad estatal encabezada por el gobernador y la salida inmediata de Álvar Cabeza de Vaca y de Carlos Zamarripa, la violencia, es un tema nacional efectivamente, pero que está muchísimo más agudizado en Guanajuato”.

Al hablar de los hechos violentos registrados en los últimos meses en territorio estatal y que ha terminado con la vida de víctimas colaterales como menores de edad.

“Es lamentable, muy doloroso, son temas que no les gusta a los responsables abordar; hay que exigirles que den resultados. Hace días a manera de justificante se pretendía decir que se han reducido los homicidios en Guanajuato en un veintitantos por ciento, respecto a año pasado en el mismo periodo. Posiblemente sea cierto, pero la zozobra, la incertidumbre y el miedo lamentablemente siguen creciendo y estos actos tan lamentables la muerte de niños en ataques armados lo confirman”.

Prieto Gallardo señaló que es urgente la coordinación entre los elementos de corporaciones federales, estatales y municipales para la implementación de estrategias efectivas.

“No voy a exculpar a la Federación de lo que le compete pero en Guanajuato hay casos como el de León, donde el alcalde Héctor López no ha querido coordinarse”.

Hay boicot del INE, asegura

Ernesto Prieto Gallardo aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) boicotea la consulta pública del próximo domingo 1 de agosto, en la que se someterá a la decisión de los votantes el juicio a los expresidentes, porque no ha difundido esta primera jornada que calificó como ‘histórica’.

“El encargado de la consulta es el INE, este es un ejercicio histórico, es la primera vez que se va a realizar en el país y el INE no ha difundido la consulta pública… La página para saber la ubicación de las mesas receptoras no funciona, hicimos el ejercicio en Salamanca y el 14% no funcionaba, decía gracias por participar, el domingo llámanos para ver si te decimos la ubicación de la mesa receptora”, denunció Prieto Gallardo.

Acompañado por un grupo de candidatos electos y miembros de Morena en Irapuato, Prieto Gallardo, dijo que la primera consulta pública será todo un reto como ejercicio democrático porque para empezar se instalarán 30% menos mesas receptoras, que las casillas electorales que operaron en los comicios pasados.

