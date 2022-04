Ernesto Prieto reta a López Mares a enfrentarse en un debate público acerca de la fallida reforma eléctrica y la reforma minera

Jazmín Castro

León.- El dirigente de Morena y diputado con licencia, Ernesto Prieto Gallardo, llamó al líder del PAN estatal , Eduardo López Mares, a un debate. “Si es muy gallo como en sus ruedas de prensa que se presente”, sentenció.

Desde las oficinas del PAN estatal en León, Prieto Gallardo aclaró que este llamado no surge a raíz de que el dirigente del blanquiazul despótrico en su contra durante una rueda de prensa. En esa ocasión, el panista señaló que ni siquiera Morena “lo pela”, y que ni sus legisladores “se alinean con él”.

El morenista puntualizó que en la política nada es personal y no lo toma así, pero reiteró que ambos como líderes de partido deben debatir sobre la reforma eléctrica y la ley minera, porque son temas vigentes y de interés nacional.

“Es para que se contraste lo que ellos defienden y lo que nosotros representamos y defendemos”, resaltó.

Prieto Gallardo dijo que el dirigente panista es muy bueno para descalificar con toda la parafernalia que tiene a su antojo, “pero que lo diga de frente. Yo no me tomo personal las cosas, creo que en la política no se deben tomar las cosas de forma personal, creo que uno habla con sus palabras y acciones”, señaló.

“Hasta a los mismos panistas les incomoda a veces las ocurrencias que el PAN lleva acabo en sus ruedas de prensa a modo”, precisó.

Finalmente, respecto a las manifestaciones donde el PAN los acusó de orquestar una campaña de odio hacía los legisladores que rechazaron la reforma elnéctrica, Prieto Gallardo explicó que no fue un llamado del partido Morena, sino que se trató de ciudadanos en búsqueda de respuestas de parte de sus diputados.

