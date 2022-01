ERNESTO PRIETO: LA LICENCIA POR FIN

¿SERÁ? Por fin, tras haber transcurrido un período completo de sesiones en la actual legislatura, el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, solicitó licencia al cargo de diputado local para cumplir con los estatutos de su partido que le impiden ostentar dos cargos al mismo tiempo.

TRÁMITE. La solicitud, dirigida a la presidenta de la Diputación Permanente, la panista Angélica Casillas, fue ingresada este martes y sería radicada en comisiones la siguiente semana para su dictamen.

QUE SÍ, QUE NO. En varias ocasiones, desde el arranque de esta legislatura, Prieto Gallardo aseguró que estaba por cumplir con la exigencia partidista de optar por un cargo y que en esta ocasión no haría como hace tres años cuando se quedó en la curul y dejó la dirigencia morenista.

LA NOVELA. En 2018 solicitó licencia a su cargo de dirigente y después quiso regresar pero ya no pudo hacerlo y se enfrascó durante varios años con Alma Alcaraz en un pleito por la titularidad de la dirigencia que llegó hasta los tribunales electorales. Apenas hace unos meses, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de Prieto Gallardo quien pudo extenderse en los 2 cargos hasta ahora.

PAPELITO HABLA. A diferencia de cómo estaba la ley hace unos años cuando solo el pleno del Congreso, podía votar las solicitudes de licencia, el artículo 65 de la Ley Orgánica del poder legislativo, advierte que la permanente también puede autorizar licencias de diputados. Se calcula que la licencia de Prieto podría ser aprobada el próximo 3 de febrero. Pero con él no se sabe. LA

AGENDA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL CONTRASTES.

Mientras en Guanajuato, el panismo muestra sus contradicciones en torno a estos temas a nivel federal, el ala liberal de la 4T avanza en su agenda en concurso con agrupaciones civiles que trabajan en la materia.

UN PASO ADELANTE. Esta mañana, el canciller Marcelo Ebrard encabeza un evento en el que se expedirán las primeras actas de nacimiento a personas migrantes trans entre las que destaca un guanajuatense. Una agenda que hace converger a la senadora Martha Lucía Micher, históricamente cercana a Ebrard y el director de Amicus y excandidato de MC en León, Juan Pablo Delgado.

LA DEL ESTRIBO…

Vaya susto el que se llevó el dirigente estatal y diputado local de Morena, Ernesto Prieto tras el aparatoso choque que sufrió cuando viajaba en un vehículo que se impactó contra un tractocamión.

De solo ver las condiciones en que quedó el auto en que viajaba queda claro, el tamaño del percance. Afortunadamente no pasó a mayores. Por cierto, es mera coincidencia que el mismo día que ingresó su solicitud de licencia a la curul que ostenta, haya sufrido ese accidente. Nada tiene que ver una cosa con la otra.

Ver nota: Ernesto Prieto sufre fuerte accidente al chocar contra tractocamión en Michoacán

PRI LEÓN: LOS TERCOS Y LOS DE OCASIÓN

En el decadente priismo de la actualidad, hay anécdotas que nos pintan lo que ha sido este partido en Guanajuato. Un instituto político en el que varios personajes se hicieron viejos, luchando por candidaturas, renunciando a su militancia y luego de regreso a la querencia. Pero también un partido en el que se han refugiado expanistas destacados que intentaron vencer a su ex partido sin haber obtenido el éxito.

En el primer bloque tenemos a Martín Ortiz y Primo Quiroz quienes hace exactamente 12 años se postulaban para ser candidatos a diputados federales. En esa ocasión también lo intentaban Aurelio Martínez Velázquez y Luis Andrés Álvarez Aranda.

Estos dos últimos ya no están en el partido. El primero, proveniente del sector empresarial y el segundo, de los pocos jóvenes que se arriesgaron a ir contracorriente en Guanajuato. De hecho, Álvarez Aranda perdió aquella elección con el ahora gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Por su parte, Primo y Martín, representantes del priismo que estoica y heroicamente resistía hasta entonces, 17 años de panismo en Guanajuato buscaban por enésima ocasión derrotar a los azules que vivían con la máxima de la soberbia: con cualquiera ganamos.

Desde entonces, el perfil de los candidatos de poco valía. La marca era lo que le importaba a los electores. El PRI apostaba entonces por la frescura de un empresario combativo y entrón como Aurelio que se había convertido en una revelación. También, por la experiencia de Primo Quiroz y por el retorno de Martín Ortiz García quien tenía un mejor perfil que el de Jaime oliva, hermano del entonces gobernador. Pero eso no importaba a los electores.

Por su parte, Eliseo Martínez Pérez y Ángel Córdova Villalobos son los dos ejemplos fugaces y representativos de priismo de ocasión y vergonzante en Guanajuato.

Muestra palpable también de la pobreza de perfiles del PRI en Guanajuato o quizá de los traumas, miedos y temores de un partido que se resistía caminar solo en el terruño.

Hace exactamente siete años, en la presentación del exsecretario de Salud como el candidato de la alianza PRI-Verde en León, un desaforado doctor, trataba de imbuir a los priistas de una esperanza que se veía frágil, particularmente de quienes eran cercanos al barbarismo y querían a Martín Ortiz como candidato.

“Tengo la camiseta muy bien puesta”, exclamó el exsecretario de Salud ante cientos de tricolores que eran afines a Botello. Algo similar le había pasado 12 años antes a Eliseo Martínez. Una declaratoria forzada de amor político que no le gustaba nada a su esposa Lupita Montes de Oca, para quien sí resultaba traumático que siendo ella panista de hueso colorado, su marido buscara gobernar León bajo las siglas del odiado rival.

LEÓN: AUDITORÍAS EN EL HORNO, DISCIPLINA AZUL Y REBELDÍAS

Por supuesto que darán de qué hablar los resultados de las auditorías que hace la Contralora Municipal de León, Viridiana Márquez, sobre el descuento al impuesto predial al Club Campestre y la desafectación de un predio aledaño a un kínder en la colonia Refugio del Campestre en beneficio del empresario Gabriel Padilla.

A pesar de que apenas han transcurrido menos de tres meses desde que el 11 de octubre, el síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos presentó sendas denuncias ante la Contraloría leonesa de esos dos temas polémicos al cierre de la administración de Héctor López Santillana, mucha agua ha corrido debajo del puente en la gestión de Alejandra Gutiérrez Campos.

Ayer, el síndico dijo en el noticiero radiofónico ‘En Línea’, sin citar nombres que hay quien le ha expresado en el panismo gobernante que no es correcto que exhiba públicamente presuntos actos de corrupción de funcionarios emanados de sus gobiernos. Que sin negar que hay actos irregulares en el partido, no es sano que esta se ventile públicamente “porque hay que cuidar la marca”.

Evidentemente que si el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial no cita de dónde vienen esas advertencias es porque son de las altas esferas del poder. Ya en algún momento expresó su malestar porque se calificó como “falta no grave” la intervención del ex director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce, para dar curso a la petición de descuento del predial de un campo de golf que calificaba como “terreno agrario”.

Ayer dijo que ha sido citado a declarar varias veces para que le pregunten si ratifica sus señalamientos originales. Extraoficialmente se sabe que uno de los que también ha comparecido es el ex tesorero, Enrique Sosa, por el tema del kínder.

No es un dato menor que el propio Sánchez Castellanos haya sido el voto discordante del bloque de todos los panistas para sacar adelante el nombramiento de la contralora en funciones.

En un panismo gobernante como el actual, ya sabemos que el que se mueve no sale en la foto al estilo del viejo PRI. Basta revisar cuántos panistas y de qué nivel han sido castigados o exhibidos por corruptos. En efecto. Y no es casual que en tiempos de candidatos únicos, de disciplina a ultranza, de nula separación de poderes, no tengamos tampoco chivos expiatorios.

En el blanquiazul no se aceptan disidentes de la línea mayor. En ese control superior de la marca no es factible creer que veremos ex funcionarios de alto nivel de la administración de Héctor López en el banquillo de los sancionados.

¿Aguantará Sánchez Castellanos con disciplina los llamados a alinearse por la derecha y dar la espalda a su tradición de rebeldía sea cual sea el partido que lo haya postulado?