TE LA SABES. Como ha sido la marca de la casa en su trayectoria política, el morenista Ernesto Prieto Gallardo regresó a su curul en el Congreso local, tumbando caña y con varios frentes abiertos.

RELAX. El pasado primero de junio, el también dirigente estatal morenista regresó ya a su curul en el palacio legislativo tras un par de meses de licencia para promover el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de revocación de mandato.

SU HÁBITAT. Reapareció en la sesión del pleno del pasado jueves y esta semana se enteró de un procedimiento sancionador en su contra por promoción indebida de la figura presidencial con recursos y plataformas del Congreso local.

NI UN MANAZO. Ayer en la Junta de Gobierno se recibió una notificación de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que da cuenta de una sanción que en realidad ni siquiera llega a jalón de orejas para el incorregible político salmantino.

HISTORIA. Resulta que el PAN se quejó de que Prieto hizo una promoción indebida en su cuenta de Facebook del proceso de revocación de mandato, pero en el legajo de resolución y con el voto concurrente de un magistrado, lo más que pudo resolver esa instancia es remitir al Congreso local el caso y que en todo caso, el Poder Legislativo aplique una sanción.

FRENO DE MANO. Lo que ayer se pudo saber es que no habrá tal sanción. La aplanadora azul que podría empujar algún castigo prefiere no levantar olas por un tema de esa naturaleza.

ACTIVISMO. Pero volvamos al punto que parecía más sustancial. Queda claro con el regreso de Prieto que solicitó licencia al cargo porque quería promover la revocación de mandato más que en un afán de cumplir un estatuto de Morena que le impide tener un cargo de dirección del partido y otro de representación popular al mismo tiempo.

LOS DE ARRIBA. Finalmente, el político salmantino sabe que hay ejemplos claros de que eso no se cumple en Morena porque, por ejemplo, la senadora Citlali Hernández es, a la vez, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

PECATA MINUTA. Y aunque parezca mentira, no hay adentro de Morena quien esté litigando contra las dos chambas de Prieto que ya dijo a los suyos que, aunque siga siendo dirigente de Morena, no va a cobrar los 40 mil pesos mensuales de salario que tenía.

CLAROSCUROS. El pleito con Alma Alcaraz ya es cosa del pasado. El regreso de Prieto Gallardo a la bancada finalmente le da un poco de más belicosidad a la segunda fuerza en representación en el Congreso local.

“SACRIFICIO”. Y aunque usted no lo crea, dicen las malas lenguas que en caso de que se llegara a impugnar el doble cargo de Prieto, él no tiene dudas. Aunque gane apenas una cuarta parte que en el Congreso elegirá la dirigencia estatal.

LA DEL ESTRIBO…

El golpe que representa el reportaje de ‘Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad’ de las triangulaciones que habría hecho el alicaído Alejandro Moreno Cárdenas de forma paralela a su crecimiento en política es demoledor en sí mismo, pero tiene un doble efecto por ser quien es el emisor del material periodístico: Claudio X. González, empresario y promotor de la Coalición Va por México que tiene al PRI como socio distinguido.

Pese a que Celaya se ha significado durante la última década como uno de los municipios más golpeados por la inseguridad en dos flancos, la provocada por el crimen organizado y la que afecta al ciudadano común, lo que ha colocado contra la pared a los gobiernos panistas en varios momentos previos a las elecciones.

Pero, de forma invariable, los candidatos en turno han podido superar las aduanas respectivas en las urnas.

Desde Rubí Laura López Silva en 2009, pasando por Ismael Pérez Ordaz en 2012; luego Ramón Lemus Muñoz Ledo, hasta Elvira Paniagua, el PAN ha enfrentado problemas internos y la amenaza del fracaso.

Ocurrió también con Rubí Laura y con el propio Ismael Pérez. Hace tres años, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo decidió encabezar su primer acto público tras la veda electoral relacionado a seguridad, justo en Celaya, el municipio que durante la mayor parte del primer tramo de su mandato, se convirtió en el principal foco de inseguridad.

Y que justo ahí presumiera las luces y las sombras de los resultados de su estrategia en materia de seguridad, acompañado de Elvira Paniagua a quien, en varios momentos de su mandato, se le vio atribulada y replegada frente a un problema que mostraba su cara más oscura en los momentos en los que se combatía al cartel Santa Rosa de Lima, hoy disminuido.

Rodríguez Vallejo admitía que aún estaban muy lejos del estado óptimo en esta ciudad pero que la disminución de los homicidios dolosos cierre de mayo con respecto al mismo periodo del año anterior es una luz de esperanza.

Y ciertamente, los números fríos, dicen que particularmente en Celaya e Irapuato ha bajado la incidencia mientras que en León se disparó. Esos datos justo dos días después de las elecciones que refrendan al PAN como gobierno en Celaya, le permiten a Diego Sinhue, regresar hasta con cierto triunfalismo a uno de los municipios en los que el cartel guanajuatense citado golpeó con tubo y puso en jaque a los gobernantes panistas.

No en cualquier municipio, el gobernador ha sido tan enfático para pedir a los policías no sucumbir a las presiones del crimen organizado; vaticinar que les llegarán ofertas y tentaciones y que no podían traicionar su vocación y su uniforme, una de las tristes realidades que viven nuestras policías.

Finalmente, Elvira Paniagua, como le pasó a Rubí Laura López, a Ismael Pérez y a Isaías Lemus, podrá presumir que llegó a la otra orilla de su trienio, sí desgastada y en algunos momentos rebasada por la inseguridad pero que la libró y que no entregó el gobierno a un opositor

Y también podrá presumir que como no pasó con la mayoría de sus antecesores, ella se pudo colocar muy bien en la nómina después de una gestión gris y de que la operación política no ha sido su fuerte.

POLICÍAS FRÁGILES; CIUDADANOS VULNERABLES: LAS HORAS BAJAS DEL ENTORNO

L a masacre ocurrida en la comunidad de Barrón, en Salamanca, aunada a la solicitud del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al Ayuntamiento de Villagrán para que soliciten la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado que sustituya a la Policía municipal de esa localidad, consolidan conforme pasan los días, la sensación de la vulnerabilidad de nuestra sociedad e instituciones frente al crimen organizado.

La mayoría de las víctimas en Barrón eran estudiantes que eliminan el argumento de que quienes mueren forman parte de los mismos malosos. No puede sino cimbrarnos el hecho de saber que murieron quienes ninguna vela tienen en el entierro.

Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez hacía un llamado a reforzar la seguridad en las escuelas. Nunca está de más cualquier acción preventiva o de remediación.

¿Pero qué puede hacer el Estado para proteger cientos de centros educativos de todos los niveles, públicos y privados en el estado si a veces no puede ni siquiera proteger a sus propios policías o funcionarios que son víctimas de ataques armados?

Triste e inquietante que ya no le sirva a las autoridades el “se matan entre ellos” como discurso de escape o evasión. La sensación de vulnerabilidad que ahora nos puede agobiar es la peor noticia en estos momentos.

Y respecto a las policías municipales, el asunto no es menos trágico. A más de tres años del golpe de timón, cuando el ya para entonces alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, fue puesto en el ojo del huracán e investigado por las autoridades locales, nada se pudo acreditar al exedil de Nueva Alianza y ahora del PRI.

Porque hay que cubrir las formas y el gobierno de Diego Sinhue no puede intervenir si no es a petición de parte. Y es entonces cuando se pone en la balanza la apuesta de su gobierno para fortalecer las policías municipales.

Si el Estado pide desmantelar la Policía de Villagrán es porque no se cree en ella. ¿Cuántas más están en una situación similar por incompetencia o corrupción?

Hacemos la pregunta y luego volteamos a León en donde se han despedido ya a más de 300 elementos en menos de ocho meses. Al inicio del trienio había 2 mil 219 elementos. Es decir, uno de cada ocho no resultó confiable.

Se fueron 300 pero en el siguiente año, León solo podrá tener poco más de 100 elementos que ahora se preparan en la academia. Si eso pasa en León, imagínese lo que ocurre en otros municipios.

Hay días en los que las cuentas y los hechos solo pueden documentar nuestro pesimismo.

