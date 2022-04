Ernesto Prieto Gallardo presentó su licencia por tiempo indefinido, para dedicarse de lleno a la dirigencia de su partido

Carolina Esqueda

León.- Mientras que el morenista Ernesto Prieto Gallardo puso fecha de regreso para retomar la presidencia del Comité Directivo Estatal una vez que concluya la consulta popular por la revocación del mandato presidencial, el plazo para volver a su asiento en el Congreso Local está indefinido.

Esto hasta que no se resuelva a su favor una controversia iniciada en febrero ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, que le permita ejercer ambos cargos.

“Está ese tema que el estatuto habla de que ningún compañero podrá ejercer un cargo de dirección ejecutiva y simultáneamente integrar un órgano de los tres niveles. Independientemente de que ese precepto sea violatorio de la Constitución, yo quiero ser respetuoso del estatuto. Por eso no sé cuando voy a regresar, porque traigo ese tema pendiente” afirmó.

Foto: Carolina Esqueda

La licencia

Ernesto Prieto Gallardo presentó su licencia por tiempo indefinido ante el Congreso desde enero para dedicarse de lleno a la dirigencia de su partido. Esto lo aprobó la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales.

Posteriormente, presentó su licencia a la dirigencia del partido este 1 de abril para poder dedicarse de lleno a promover la consulta popular por todo el estado de Guanajuato sin ser sancionado por el INE. Durante su gira por León, aseguró que retomará el cargo el 11 de abril, apenas pasada la consulta.

Aunque expresó que su prioridad será la presidencia del Comité Directivo Estatal en caso de que el recurso no se resuelva a su favor, Ernesto Prieto Gallardo se mostró confiado en continuar en ambos cargos. Citó como antecedente el del regidor José Luis Zamora en el municipio de Salvatierra.

“Presenté un juicio porque me estaban friegue y friegue (sic) con ese tema y dije ya estuvo bueno no, y está en sustanciación en el tribunal local. Ya hay un antecedente del compañero José Luis Zamora Cabrera que es secretario de Diversidad Sexual del Comité Estatal, y regidor por elección del municipio de Salvatierra, y le dieron la razón. O sea, no me pueden restringir mis derechos a ejercer un cargo público, pero no quiero tampoco, porque soy fundador de mi partido, generar polémica al respecto”, puntualizó.

