ERNESTO PRIETO: ENTRE EL DESDÉN Y EL RECLAMO

DESDENES. Tras su llamado que sí parece un reconocimiento tácito de que no trae suficientes canicas para competir por la dirigencia estatal, Ernesto Prieto ha cosechado un desdén abierto y un diplomático, “yo no juego”.

SU ESTILO. La senadora Antares Vázquez Alatorre aseguró, claridosa como es, que no hay condiciones para consensuar una dirigencia de unidad de Morena en Guanajuato.

SERENO. El delegado del Programas del Bienestar en el estado, Mauricio Hernández Núñez agradeció la deferencia pero declinó participar en una mesa de diálogo pues no participó en el proceso y está enfocado en su tarea en el gobierno.

MUTIS. Ambos fueron los únicos que respondieron a un mensaje de quien esto escribe. El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield y la diputada local Hades Aguilar nada dijeron.

CONSISTENCIA. En el caso del funcionario federal, su posición pública de no meterse abierta y mediáticamente en grillas de partido, es harto conocida y se ha mantenido invariable en su postura.

TRAS BAMBALINAS. De muchas y diferentes formas, miembros del partido lo han citado como uno de los personajes que tiene peso político, influencia y que mueve a su grupo. En la trastienda, sus detractores se refieren a esa tribu como la de “Malestar” en lugar de Bienestar que el bloque de programas federales que defienden. Él no ha dicho ni pío.

CON PERMISO. Ayer me dijo que reconoce el gesto de Prieto pero reitera que ni participó en las elecciones distritales ni le interesa y que está metido en su tarea de gobierno. Alguien claramente miente.

DERECHA, LA FLECHA. Por su parte, Antares Vázquez fue nada diplomática y la cantó derecho. “Yo siempre he estado en disposición de conversar, pero no hay condiciones. Los comportamientos de varios de los convocados, hacen intransitable lo que Prieto pide. Cuando las ambiciones personales se anteponen a los ideales, no hay consensos posibles. Yo tengo autoridad moral porque no actué como lo hicieron varios de ellos, pero es evidente que ellos no”, me escribió en un mensaje de texto en una pausa de su participación en la plenaria de la bancada de su partido en el Senado.

TAREA IMPOSIBLE. La senadora no identificó quienes fueron los mal portados pero hace rato que trae pleito casado con Ricardo Sheffield. Por lo pronto, en Morena, parece que no hay arreglo posible en la mesa y que algo más que generosidad se requerirá para evitar un choque de trenes en la batalla por la dirigencia estatal.

¿Quién logrará el milagro de la unidad?

LA DEL ESTRIBO…

Uno no entiende porque los voceros de algunos gobernantes inventan un misterio donde no tendría por qué haberlo.

El fin de semana se supo extraoficialmente que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos estaba en la gira que el gobernador Diego Sinhue hace en Estados Unidos.

La respuesta de la jefatura de prensa de la presidenta municipal reportó que tenía “agenda privada”. Diego Sinhue había anunciado en días pasados su viaje. Fue hasta que el gobernador lo hizo público que en el Municipio leonés reconocieron que lo acompañaba la alcaldesa.

Las fotos del evento en donde se amarró una inversión para León revelaron también la presencia de la regidora Jared González, poderosa como ninguna y omnipresente con la presidenta municipal. Con los claroscuros del personaje típico en un gobierno que tiene más poderes de lo que su cargo indica.

Ernesto Prieto: entre el desdén y el reclamo

Ernesto Prieto: entre el desdén y el reclamo

CARLOS ZAMARRIPA: AVE DE TEMPESTADES, LOS CLAROSCUROS DEL FISCAL

Carlos Zamarripa Aguirre ha sido y sigue siendo, uno de los personajes más poderosos en Guanajuato en la última década. Por el cargo que ocupa, porque ha sobrevivido a 3 gobernadores y desde luego por la información que posee.

Hombre polémico que también puede contar que ha sobrevivido a la embestida de la 4T echada a andar desde el mismísimo Palacio Nacional, el único frente en el que ha estado contra la pared y vive en la burocracia para contarlo.

Pero también ha sido sombra por su renuencia clara a manifestar empatía con las víctimas del delito en el estado. De manera enfática con los familiares de personas desaparecidas.

Que también se ha enfrentado a liderazgos empresariales y a estrategias de seguridad y de combate a la inseguridad que no son armadas en su cuartel.

Polémicas importantes sobre estos temas se han dado casualmente por estas fechas y aquí las reseñamos.

Hace exactamente un año, en una de las pocas entrevistas banqueteras que suele ofrecer, el Fiscal del Estado parecía doblegarse ante la enésima embestida articulada desde el gobierno federal para quitarlo del cargo.

“Me parece que hay intereses perversos de otra naturaleza, incentivados en un ámbito diferente al técnico, al constitucional o al que verdaderamente se ciñe a nuestra responsabilidad y quizás lo logre, quizás logre que mañana o pasado acontezca algo con su servidor, no sé qué pueda pasar porque ha sido mucho la insistencia”.

Después de una conferencia ante miembros del Rotario de León a quienes pedía que “le echaran porras”, Zamarripa reaccionaba así ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese mismo día, visitaba Guanajuato el senador morenista César Cravioto que se reunía con la bancada local de Morena ante quienes adelantó que será prioridad en su agenda, la insistencia en la remoción del Fiscal.

Un año antes, en 2020, el Fiscal mostraba su lado hosco e insensible. Autoridades estatales, la Comisión Estatal de Búsqueda y los colectivos de familiares de personas desaparecidas firmaban acuerdos pero sobre todo un calendario de actividades, mesas de trabajo y grupos de acción para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

El gran ausente: Carlos Zamarripa quien solo envió un representante. No solo ausente sino distante en un drama en el que mucho les costó a los familiares de víctimas, llegar a este momento, tras años de omisiones de autoridades.

Ahí se acordaba establecer una mesa adicional de identificación de cadáveres que justamente necesita de la voluntad y trabajo expreso de la Fiscalía.

Y hace 3 años, apenas zanjaba un round de antología con José Arturo Sánchez Castellanos que cuestionaba la falta de voluntad del Fiscal para que policías municipales reciban denuncias en León.

En 3 años, libró la embestida federal y mantiene su poder intacto.

Ernesto Prieto: entre el desdén y el reclamo

Ernesto Prieto: entre el desdén y el reclamo

CELAYA: EL PESO DE LA VIOLENCIA Y LA REACCIÓN DE LA AUTORIDAD

No es el único municipio que la padece pero quizá ningún otro en la entidad, exhibe tantos flancos débiles y frentes abiertos como Celaya que ayer tuvo varios eventos en los que la autoridad lanza el mensaje de que trata de rehacerse al castigo.

En la conmemoración del Día Internacional de Personas Desaparecidas, destacó la cifra de 2 mil 400 personas desaparecidas que dio a conocer el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda Héctor Díaz quien pidió destacar el de las que ya fueron encontradas con vida (600) y no solo los que fueron encontrados sin ella (345).

Esa es una parte de la triste realidad de un estado golpeado por la violencia. Pero el evento también surgió un pequeño reconocimiento con su dosis de autocrítica de la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo quien reconoció a la misma Comisión Estatal de Búsqueda y a la de Atención a Víctimas encabezada por Jaime Rochín que siempre hacen mucho “a veces con poco”.

Uno de los grandes reclamos que han hecho colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de delitos es el bajo presupuesto. Y no ha sido muy convincente el argumento del propio gobernador de que es un fondo que no es finito y que se puede reforzar sobre la marcha.

Sí. Pero es evidente que en el caso de la Comisión de Búsqueda, una plantilla de 22 personas para la agenda de búsqueda en campo, hace rato que es insuficiente.

Rochín y Díaz Ezquerra son institucionales y hacen malabares verbales para decir que sí hay apoyo. Ayer se presentó el memorial de víctimas en muchos municipios.

Sí. Desde luego. Era demasiado pedir que estuviera presente, el Fiscal Carlos Zamarripa quien ayer anunciaba la detención de otro presunto responsable en el homicidio de uno de los hijos del alcalde Javier Mendoza.

El primer edil celayense reapareció públicamente en un evento en el que dio un breve mensaje, sin entrevista al final. Por la tarde, por fin la regidora Cristina Villalobos solicitaba la licencia que le había pedido la dirigencia estatal que presentara desde una semana antes.

El control de daños está en marcha en este municipio que hoy es el que más lejos está de la pacificación en el estado. La detención del líder del Cartel Santa Rosa de Lima fue un duro golpe a un grupo criminal pero no ha sido un golpe mortal.

La contraofensiva ha sido virulenta y la guerra con el otro grupo no parece tener fin. No son solo las cifras y la percepción sino la realidad. La autoridad no se cruza de brazos. Reacciona. Pero el crimen no da tregua.

Lee también: A una semana de la detención de su hijo, regidora Cristina Villalobos pide licencia

Ernesto Prieto: entre el desdén y el reclamo

Quizás te interese:

JRP