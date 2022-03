Este jueves el Congreso de Guanajuato oficializó que Ernesto Prieto deja su diputación para promover la revocación de mandato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Además de dejar su cargo como diputado local de manera temporal, Ernesto Prieto Gallardo también anunció su separación de la dirigencia estatal de Morena para enfocarse a promover como ciudadano el proceso de revocación de mandato sin ser “perseguido”, por el Instituto Nacional Electoral (INE) .

Previo a ello, el Congreso local aprobó por unanimidad la solicitud de licencia presentada por Prieto Gallardo para dejar la curul, y durante la sesión del pleno de este jueves tomó protesta a su suplente, Pablo Alonso Ripoll.

“¿Ahora qué va a decir el INE respecto a mi caso? ¿Qué van a decir los panistas que me han presentado denuncias por un cubrebocas? Ya no soy diputado, soy ciudadano solamente, siempre lo he sido, no lo he dejado de ser (…) el día de hoy se me autoriza la licencia para que yo pueda dejar de ser diputado y promover abiertamente la participación el 10 de abril”.

Afirmó que en virtud de que la ley establece que los partidos políticos no pueden participar en dicho proceso, informó a su partido político que se separará de manera temporal como presidente estatal de Morena.

Según dijo Ernesto Prieto, en virtud de que el partido se encuentra “en pausa”, no se quedará nadie al frente y aseguró que regresará a sus dos cargos, aunque no precisó cuándo.

Anunció que, en estos días, previo a la jornada de revocación de mandato del 10 de abril, recorrerá todos los municipios llevando a cabo como ciudadano la promoción para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “sea ratificado”.

